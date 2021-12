Annalena Baerbock: Ehemann gab für ihr Regierungsamt DHL-Job auf

Als ein Journalist von Olaf Scholz (SPD) wissen wollte, ob seine Frau Britta Ernst (SPD), Bildungsministerin in Brandenburg, weiterarbeiten werde, wenn er Kanzler werde, ärgerte er sich über die Frage: "Ich weiß nicht, ob die auch Männern gestellt wird, die Ehegatten sind."

Vielleicht doch. Tatsächlich werden Männer, die ihrer mächtigen Frau den Rücken freihalten, neue Normalität. Die neue Außenministerin Annalena Baerbock (41, Grüne) etwa bekommt jetzt die volle Unterstützung von Ehemann Daniel Holefleisch (48), wie "Bunte" berichtet. Er habe seinen hoch dotierten Posten bei der Deutschen Post aufgegeben. "Daniel Holefleisch ist seit Juli 2021 nicht mehr für die Deutsche Post DHL Group aktiv", bestätigt Tobias Ender, Sprecher des Unternehmens, dem Magazin.

Baerbock kündigte Holefleischs Jobwechsel an

"Wenn ich ein Regierungsamt annehme, ist ganz klar, dass mein Mann seine Arbeit dort so nicht fortführen kann", hatte die damalige Kanzlerkandidatin Baerbock bereits vor der Wahl betont. Holefleisch, der bei der Post den Titel "Senior Expert Corporate Affairs" trug, hatte seine Frau seit Beginn ihrer Karriere beraten und unterstützt. Er war für die Unternehmenskommunikation in der Parteizentrale der Grünen zuständig und stellte Kontakte her zwischen Unternehmen und grünem Bundesvorstand. 2017 wechselte er zur Deutschen Post DHL Group.

Privat ist er Fan des SV Werder Bremen. Der "Welt" sagte er einmal, er werde häufig mit Fußballtrainer Jürgen Klopp verwechselt. Wenn er die Wahl hätte zwischen Bundeskanzler oder Bundestrainer, würde er sich ganz klar für den Trainer-Job entscheiden.

Annalena Baerbock und Daniel Holefleisch sind seit 2007 verheiratet. Mit ihren beiden Töchtern leben sie in Potsdam. (ost)

