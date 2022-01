USA: Russland will Vorwand für Einmarsch in der Ukraine schaffen

Fr, 14.01.2022, 19.43 Uhr

Russland arbeitet nach Angaben der US-Regierung daran, einen Vorwand für einen Einmarsch in der Ukraine zu schaffen. "Wir haben Informationen, die darauf hinweisen, dass Russland bereits eine Gruppe von Agenten aufgestellt hat, um einen Einsatz unter falscher Flagge in der Ostukraine auszuführen", sagte US-Regierungssprecher John Kirby in Washington.