Bundeskanzler Scholz zu Antrittsbesuch in Spanien

Bundeskanzler Scholz zu Antrittsbesuch in Spanien

Mo, 17.01.2022, 18.34 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist bei seinem Antrittsbesuch in Spanien von Ministerpräsident Pedro Sánchez in Madrid empfangen worden. Scholz rief in Madrid zu einer Deeskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine auf.