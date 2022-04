Tel Aviv: Terroranschlag in Israel – mindestens zwei Tote

Berlin Furchtbare Szenen in Israel: Auf der belebten Dizengoff-Straße in Tel Aviv haben Unbekannte um sich geschossen. Zwei Menschen sterben.

Grauenhafte Szenen aus Tel Aviv. Im Zentrum der pulsierenden israelischen Metropole sind bei einem Terroranschlag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Das Ichilov-Krankenhaus meldete am Donnerstagabend, es habe zehn bei dem Anschlag verletzte Menschen aufgenommen. Zwei der Menschen seien trotz aller ärztlichen Bemühungen gestorben, vier weitere schwebten demnach in Lebensgefahr und wurden notoperiert.

Tel Aviv: "Stimmung wie im Krieg"

Zeugen sagten der Nachrichtenagentur AFP, sie hätten Schüsse gehört. Sie berichteten von chaotischen Zuständen. "Es herrscht eine Stimmung wie im Krieg, überall Soldaten und Polizisten. Menschen weinen und laufen in alle Richtungen", berichtete Binyamin Blum, Mitarbeiter eines Restaurants in der Nähe des Anschlagsortes.

Ein Attentäter habe auf Besucher einer Kneipe auf der belebten Dizengoff-Straße geschossen, teilte die Polizei mit. Sicherheitskräfte suchten nach dem Täter. Die Polizei rief die Anwohner auf, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der "Vorfall" dauere noch an. Die Sicherheitskräfte forderten die Menschen auf, in ihren Wohnungen zu bleiben.

Fürchterliche Bilder aus #telaviv Zentrum! Die Terroristen schießen auf Zivilisten die ihren Abend in den vielen Restaurants der belebte Straße #Dizingoff verbringen. Die Rede ist von 6 Schwerverletzte.

Der Rettungsdienst Zaka berichtete, Sicherheitskräfte lieferten sich einen Schusswechsel mit dem Attentäter. Im Stadtzentrum waren immer wieder Sirenen zu hören, ein Polizeihubschrauber kreiste über der Umgebung.

Sicherheitsbeamtinnen sammeln sich am Anschlagsort in Stadtzentrum von Tel Aviv. Foto: Ahmad GHARABLI / AFP

Terror in Israel: Anschlagserie reißt nicht ab

In Israel und dem Westjordanland hatte es in den vergangenen Wochen eine Reihe von Anschlägen gegeben. In Bnei Brak bei Tel Aviv hatte ein palästinensischer Angreifer Ende März fünf Menschen getötet, darunter zwei ultraorthodoxe Juden, zwei seit längerem in Israel lebende Ukrainer und einen israelisch-arabischen Polizisten.

Nur wenige Tage zuvor waren in der nordisraelischen Stadt Hadera zwei Polizisten getötet worden. Diesen Angriff reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) für sich.

In Tel Aviv ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Anschlägen gekommen. Auf der Dizengoff-Straße hatte im Januar 2016 ein israelischer Araber bereits zwei Menschen erschossen. Im Juni 2016 erschossen zwei im Sarona-Park im Zentrum Tel Avivs vier Israelis und verletzten mehrere weitere. (pcl/AFP/dpa)

