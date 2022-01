Biden ein Jahr im Amt: Das sagen US-Bürger

Mi, 19.01.2022, 18.40 Uhr

US-Präsident Joe Biden ist nun ein Jahr im Amt. Mit Schwung startete der Präsident, doch er konnte bislang nicht alle Erwartungen erfüllen. In Umfragen hat der Demokrat an Stimmen eingebüßt. Was denken US-Amerikaner heute von ihrem Präsidenten?