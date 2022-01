Zwentendorf - Österreichs nie genutztes Kernkraftwerk

Fr, 21.01.2022, 10.26 Uhr

In Zwentendorf an der Donau steht das einzige Atomkraftwerk Österreichs. In Betrieb gegangen ist der Meiler aus den siebziger Jahren nie, da sich die Menschen in einer Volksabstimmung gegen die Kernkraft entschieden. Es erstaunt daher nicht, dass aus Wien heftiger Widerstand gegen die Brüsseler Taxonomie-Verordnung kommt.