Zehntausende bei Corona-Protesten in Deutschland

Di, 25.01.2022, 11.51 Uhr

In Deutschland sind am Montag erneut zehntausende Menschen in zahlreichen Städten gegen die Corona-Politik auf die Straße gegangen. Vielerorts stellte die Polizei Verstöße gegen Versammlungsauflagen und Corona-Schutzmaßnahmen fest. Vereinzelt griffen Demonstranten Polizisten und Journalisten an.