AfD: Jörg Meuthen tritt aus Partei aus

Berlin. Der langjährige AfD-Chef Meuthen kehrt seiner Partei den Rücken. Er verlasse die AfD, bestätigte er am Freitag – und nannte Gründe.

Jörg Meuthen ist aus der AfD ausgetreten. Das bestätigte der langjährige Parteichef am Freitag gegenüber WDR, NDR und dem ARD-Hauptstadtstudio. Er legte auch den Parteivorsitz mit sofortiger Wirkung nieder.

Zur Begründung nannte Meuthen eine Niederlage im Machtkampf mit dem als rechtsextrem eingestuften "Flügel" der AfD über die grundsätzliche Ausrichtung der Partei. An der Spitze der Gruppierung standen der thüringische AfD-Chef Björn Höcke und der frühere brandenburgische AfD-Politiker Andreas Kalbitz. Der "Flügel" war seit März 2020 vom Verfassungsschutz beobachtet worden. Kurz darauf löste er sich offiziell auf, wobei Beobachter davon ausgehen, dass die Strukturen weiter bestehen.

AfD: Meuthen äußert Kritik am Zustand der Partei

Meuthen kritisierte am Freitag den allgemeinen Zustand der Partei: "Das Herz der Partei schlägt heute sehr weit rechts und es schlägt eigentlich permanent hoch."

Er sei als Parteichef mit seinem Engagement für einen anderen Weg gescheitert, sagte er dem Rechercheverbund von WDR, NDR und ARD-Hauptstadtstudio. Teile der Partei stünden seiner Meinung nach "nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung". "Ich sehe da ganz klar totalitäre Anklänge."

Meuthen hatte schon im Herbst angekündigt, kein weiteres Mal für den Parteivorsitz zu kandidieren. Expertinnen und Experten sahen darin eine Niederlage im internen Richtungsstreit der AfD.

Jörg Meuthen: EU-Parlament dürfte ihm die Immunität entziehen

Meuthen sitzt derzeit für die AfD im Europaparlament. Erst am Donnerstag hatte der zuständige Ausschuss für die Aufhebung von Meuthens Immunität als Abgeordneter votiert. Hintergrund sind Ermittlungen wegen der AfD-Spendenaffäre. Das EU-Parlament muss dem Entzug der Immunität noch zustimmen, doch dies gilt als Formsache.

Auf Nachfrage, ob es einen Zusammenhang mit seiner Entscheidung zum Parteiaustritt gebe, sagte Meuthen, seine Entschluss sei schon vor längerer Zeit gefallen. Er sei "Ergebnis eines längeren Prozesses".

Gegenüber den Journalisten bekräftigte Meuthen am Freitag, er wolle sein Mandat für die europäische Fraktion "Identität und Demokratie" behalten. Auch in Zukunft wolle er sich politisch betätigen und sei dazu "in Gesprächen". Mit wem er spricht, wollte er nicht sagen.

