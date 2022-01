Boris Palmer: Tübingens OB will nicht mehr für Grüne antreten - das ist der Grund

Tübingen OB-Wahl: Boris Palmer tritt als unabhängiger Kandidat an

Der umstrittene Grünen-Politiker und Oberbürgermeister Tübingens, Boris Palmer, hat angekündigt, bei der kommenden Kommunalwahl in seiner Stadt nicht mehr für die Grünen zu kandidieren. Stattdessen wolle er sich als Parteiloser bewerben, teilte Palmer am Sonntag auf seiner Homepage mit. Grund sei der mögliche Ausschluss aus der Partei "Bündnis 90 / Die Grünen".

Mehr als 800 Wahlberechtigte hätten einen Aufruf unterzeichnet, der ihn unterstützen wolle, erneut für das Amt zu kandidieren, schrieb Palmer auf borispalmer.de. Eine ähnlich große Zahl von Menschen habe diese Unterstützung mit einer Geldspende geleistet. So sei das erforderliche Budget für einen Wahlkampf in nur einer Woche zusammen gekommen. "Ich kann Ihnen gar nicht genug Dank sagen für diese Ermutigung. Sie haben damit den Ausschlag gegeben: Ich werde mich um eine dritte Amtszeit bewerben." Lesen Sie mehr: Rassismus-Affäre bei Grünen: Boris Palmer gibt Fehler zu

Boris Palmer: "Die Grünen sind meine politische Heimat"

Palmer betonte, es falle ihm schwer, ohne die Unterstützung der Partei zu kandidieren, der er aus Überzeugung seit 25 Jahren angehöre. "Meine politische Heimat sind und bleiben die Grünen in Baden-Württemberg", schrieb er. Er wolle zu ihrem Erfolg und dem der Regierung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) beitragen. "Doch bei dieser Wahl ist mir das aus bekannten Gründen verwehrt." Auch interessant: Grüne: Wie viel Streit riskiert die neue Parteispitze?

Palmer hatte kürzlich angekündigt, bei der OB-Wahl seiner Stadt im Herbst nicht mehr als Kandidat der Grünen antreten zu wollen - wegen seines möglichen Rauswurfs aus der Partei. Der 49-Jährige ist seit 2007 OB in der Universitätsstadt. Auf der Suche nach Unterstützung für seinen möglichen Wahlkampf als parteiloser Kandidat hatte Palmer in den vergangenen Tagen 100.000 Euro gesammelt. Lesen Sie hier: Reaktion auf Meuthen: Erika Steinbach will AfD beitreten

