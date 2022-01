Impfpflicht in Österreich beeindruckt Impfgegner kaum

Mo, 31.01.2022, 13.24 Uhr

Katharina Teufel-Lieli aus der Nähe von Salzburg ist ungeimpft und wird es wohl auch bleiben - selbst dann, wenn am Freitag in Österreich eine allgemeine Impfpflicht in Kraft tritt. Für die Impfgegner in Österreich gibt es inzwischen sogar eine eigene Partei.