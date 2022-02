Ukraine-Krise: Blinken will sich mit Lawrow treffen

Fr, 18.02.2022, 08.18 Uhr

US-Außenminister Antony Blinken hat ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow in Europa vorgeschlagen, um Gespräche zur Ukraine-Krise zu führen. "In den kommenden Tagen" sei ein Angriff Russlands auf die Ukraine denkbar, sagte Blinken im UN-Sicherheitsrat in New York.