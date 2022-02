Scholz zu Ost-Ukraine: "Wir dürfen niemals naiv sein"

Fr, 18.02.2022, 16.46 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor einer naiven Einschätzung der Lage in der Ost-Ukraine gewarnt. Die jüngsten russischen Militärmanöver seien eine "dramatische Realität", sagte der Bundeskanzler am nach dem EU-Afrika-Gipfel in Brüssel.