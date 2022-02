Rente mit 63 berechnen: So hoch sind Ihre Abzüge

Berlin Wer mit 63 in den Ruhestand geht, muss meist Abzüge von der Rente hinnehmen. Daneben gibt es noch weitere Einbußen für Frührentner.

Wer Rentenzahlungen in Anspruch nehmen möchte, muss für eine bestimmte Zeit Beiträge gezahlt haben. Dabei zählen nicht nur die Jahre, in denen man in die Rentenkasse eingezahlt hat.

Rente: So entsteht die Anzahl der Beitragsjahre

In den meisten Fällen werden bei der Rente mit 63 Abzüge fällig

Wie hoch diese ausfallen, ist bei jedem unterschiedlich

Wie können Sie die Abzüge bei der Rente mit 63 berechnen?

Früher in Rente heißt weniger Rente. Das ist per Gesetz klar geregelt und die Deutsche Rentenversicherung stellt dazu auch Zahlen zur Verfügung. Für jeden Monat, den Sie vor Erreichen der Regelaltersgrenze in Rente gehen, zieht Ihnen die Rentenversicherung 0,3 Prozent von Ihren monatlichen Bezügen ab. Dieses Minus ist dauerhaft. Es bleibt bis zum Ende des Lebens bestehen und kann sich maximal auf bis zu 14,4 Prozent summieren. Das hat auch mit Ihrem Geburtsjahrgang zu tun. Doch dazu später mehr.

Abseits dieser Abzüge müssen Sie sich nämlich im vorgezogenen Ruhestand auf weitere Einbußen bei der Rente gefasst machen, die sich nicht so einfach beziffern lassen. Genauer gesagt handelt es sich dabei auch nicht um Abzüge, sondern um verpasste Erhöhungen.

Mit jedem Jahr, in dem Sie einen Lohn beziehen, zahlen Sie davon auch in die gesetzliche Rentenversicherung ein und erhöhen somit Ihre spätere Rente. Gehen Sie früher in den Ruhestand, gibt es auch kein Geld mehr vom Arbeitgeber und damit ist auch die Erhöhung weg.

Rente mit 63: Verpasstes Gehalt bedeutet verpasste Erhöhung

Wie sehr Sie Ihre monatliche Rente erhöhen, hängt logischerweise auch von der Höhe Ihres Gehalts ab. Dieses wird in Verhältnis zum Durchschnittsgehalt aller Versicherten gesetzt. Ist dieses Verhältnis genau gleich, gibt es exakt einen Entgeltpunkt für Ihr Rentenkonto. Ist Ihr Gehalt niedriger oder höher als der Durchschnitt, gibt es prozentual mehr oder weniger Entgeltpunkte.

Das Durchschnittsgehalt liegt aktuell bei 38.901 Euro in den alten Bundesländern und 37.333 Euro in den neuen Bundesländern.

Allerdings gibt es mit der Beitragsbemessungsgrenze eine Maximalhöhe. Alles Geld, was Sie darüber hinaus verdienen, bezieht die Rentenversicherung nicht in die Berechnung der Entgeltpunkte mit ein.

Die Beitragsbemessungsgrenze liegt für das Jahr 2022 bei einem Jahresbruttogehalt von 84.600 Euro in den alten Bundesländern und 81.000 Euro in den neuen Bundesländern.

Rente mit 63: So berechnen Sie Ihre verpassten Erhöhungen

Aber wie genau funktioniert das nun mit dieser Berechnung und wie viel geht Ihnen damit bei der Frührente flöten? Ihre gesammelten Entgeltpunkte werden mit dem Rentenwert multipliziert. Der liegt bis zum 1. Juli 2022 bei 34,19 Euro in den alten Bundesländern und bei 33,47 in den neuen Bundesländern. Nehmen Sie die normale Altersrente zum regulären Renteneintritt in Anspruch, ergibt sich daraus Ihre monatliche Rente.

Vereinfachte Beispielrechnung:

Eine Bäckerin aus Essen müsste bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze mit 67 Jahren arbeiten

Sie geht aber schon mit 63 in Altersrente

Sie verdient ein Brutto-Jahresgehalt von 30.000 Euro, was rund 0,77 Entgeltpunkten entspricht

In vier Jahren macht das insgesamt 3,08 Entgeltpunkte

Würde die Bäckerin weiter arbeiten, wäre ihre monatliche Rente also um rund 105 Euro höher

Dabei ist zu beachten, dass das Minus noch höher ausfallen kann. Denn es kann passieren, dass der Rentenwert erhöht wird. Dann wären Ihre verpassten Entgeltpunkte auch mehr wert.

Rente mit 63: Abzüge anhand des Jahrgangs berechnen

Wie anfangs versprochen, geht es nun um die prozentualen Abzüge und was diese mit Ihrem Jahrgang zu tun haben. Hintergrund ist, dass die Regelaltersgrenze aktuell Schritt für Schritt von 65 auf 67 Jahre angehoben wird. Ab dem Jahrgang 1947 steigert sich das Renteneintrittsdatum monatsweise bis zum Jahrgang 1964. Alle die in diesem Jahr oder später geboren sind, dürfen regulär mit 67 Jahren in Altersrente. Mit den Steigerungen erhöhen sich demzufolge auch die Anzahl der Monate, die für die Berechnung der Abschläge für die Rente 63 herangezogen werden.

Wer beispielsweise 1959 geboren ist, kann mit 66 Jahren und 2 Monaten regulär in Rente gehen. Würde der- oder diejenige die Rente mit 63 beantragen, würden sich die Abzüge also auf 11,4 Prozent belaufen. (38 Monate x 0,3 Prozent).

Wer 1960 geboren wurde, kann mit 66 Jahren und 4 Monaten regulär in Rente. Würde diese Person die Rente mit 63 Jahren beantragen, würden sich die Abzüge demnach schon auf 12 Prozent beantragen (40 Monate x 0,3 Prozent).

Bitte beachten: Diese Werte gelten für Personen, die zwischen 35 und 44 Versicherungsjahre bei der Rentenversicherung geltend machen können und damit als "langjährig Versicherte" gelten.

Vereinfachte Beispielrechnung:

Die Bäckerin aus Essen ist am 1. Januar 1963 geboren und dürfte als langjährig Versicherte regulär mit 66 Jahren und 10 Monaten, also mit Vollendung des Oktobers 2026 in Rente

Weil sie aber keine Lust mehr hat fast jeden Tag mitten in der Nacht aufzustehen, will sie schon mit 63 in Rente, also zum 1. Januar 2023. Ihre Abzüge belaufen sich demnach auf 13,8 Prozent (46 Monate x 0,3 Prozent)

Die Abzüge werden angewandt auf die Entgeltpunkte, die sie zum Zeitpunkt des Renteneintritts gesammelt hat. Das sind 35. Ihre monatliche Rente würde ohne Abzüge zu diesem Zeitpunkt also rund 1197 Euro betragen (35 Entgeltpunkte x 34,19 Euro Rentenwert West)

Minus den 13,8 Prozent sind es rund 165 Euro weniger im Monat. Also nur noch 1032 Euro Rente

Hätte sie mit ihrem Bruttogehalt von 2500 Euro (30.000 Euro/Jahr) die 46 Monate bis zum regulären Eintritt in die Altersrente weiter gearbeitet, hätte sie in dieser Zeit rund 2,95 Entgeltpunkte verdient (3 Jahre x (30.000 / Durchschnittsgehalt) + 10 Monate x 2500 Euro / Durchschnittsgehalt)

Diese 2,95 Entgeltpunkte wären rund 101 Euro monatliche Rente wert

Die Verluste für die Bäckerin für die Rente mit 63 belaufen sich demnach auf insgesamt 266 Euro. (jasc)

Rente in Deutschland - Fakten und Geschichte

System: Die gesetzliche Rente funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip.

Die funktioniert nach dem Äquvivalenz- und dem Solidarprinzip. Renten-Arten: Es gibt noch die Grund-, die Erwerbsminderungs- und die Hinterbliebenenrente .

Es gibt noch die . Ausnahmen : Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit.

: Eine große Mehrheit der Selbstständigen und Freiberufler sind von der Versicherungspflicht befreit. Finanzierung: Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich umlagenfinanziert .

Die gesetzliche Rente in Deutschland ist grundsätzlich . Probleme: Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend älter werdenden Bevölkerung in Deutschland.

Die Probleme der Unterfinanzierung ergeben sich hauptsächlich aus der zunehmend in Deutschland. Drei Säulen: Die Altersvorsorge in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge.

Die in Deutschland fußt auf drei Säulen. Dazu gehören die gesetzliche, betriebliche und die private Altersvorsorge. Ursprung: Sie wurde am 22. Juli 1889 unter Reichskanzler Otto von Bismarck offiziell eingeführt.

