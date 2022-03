Ukraine-Konflikt: Könnte es zum 3. Weltkrieg mit Atomwaffen kommen?

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zu einer weiteren Isolation Russlands wegen der Invasion in der Ukraine aufgerufen. Sie hoffe auf eine Verurteilung Moskaus in der Generalversammlung der Vereinten Nationen, erklärte Baerbock.

Der Ukraine-Konflikt ist Ende Februar eskaliert, nachdem Russland in das Land einmarschiert ist

Viele Europäer fürchten sich davor, dass sich der Krieg ausweiten könnte

Könnte es sogar zu einem dritten Weltkrieg kommen? Fünf Szenarien, die es zu verhindern gilt.

Die Briten winken ab. Russlands Präsident Wladimir Putin lasse nur die Muskeln spielen. Sie hätten die Atomwaffenpositionen der Russen überprüft. „Es gibt keine signifikante Änderung“, sagte Verteidigungsminister Ben Wallace.

Seine deutsche Amtskollegin Christine Lambrecht (SPD) reagiert da schon besorgter auf die in Alarmbereitschaft versetzten russischen Abschreckungskräfte. „Es muss sehr ernst genommen werden“, sagte sie im Deutschlandfunk. „Wir haben erlebt, wie unberechenbar Putin ist, und deswegen müssen wir jetzt sehr wachsam sein.“

Atomkrieg? Biden nahm schon das W-Wort in den Mund

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat sich gegenüber der russischen Nachrichtenagentur Ria zu einem dritten Weltkrieg geäußert. Lawrow zufolge würden dann Atomwaffen zum Einsatz kommen, was eine zerstörerische Wirkung hätte.

„Ich glaube nicht, dass ein Atomkrieg eine wahrscheinliche Folge dieser Krise ist“, sagte dagegen Dan Smith, Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn Atomwaffen existieren, dann gibt es aber leider natürlich immer diese kleine Möglichkeit. Und das wäre katastrophal.“ Generell gilt: Je aufgeheizter die Lage, desto wahrscheinlicher Panikreaktionen.

Schon vor Wochen hatte US-Präsident Joe Biden das schockierende „W-Wort“ als erster benutzt - als Begründung dafür, warum die USA wie alle anderen Nato-Staaten nicht direkt in der Ukraine eingreifen würden. „Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen beginnen, aufeinander zu schießen“, sagte Biden. Zwar ist ein Weltkrieg mehr als unwahrscheinlich – doch es gibt Szenarien, in denen der Westen in einen großen Krieg hineingezogen werden könnte.

Weltkriegsszenario 1: Versehentlicher Zwischenfall

Dieses Szenario gilt als das bedrohlichste, weil die Wahrscheinlichkeit vergleichsweise hoch ist. Zwischenfälle, an denen russische Streitkräfte einerseits und Nato-Soldaten andererseits beteiligt sind, gab es in den letzten Wochen verstärkt: Je größer die Nervosität, desto größer das Risiko von Missverständnissen.

So kam es kürzlich zu einem Beinahezusammenstoß von Flugzeugen der USA und Russlands über dem Mittelmeer. Amerikaner klagen über gefährliche Provokationen der russischen Seite, Vorwürfe gibt es aber auch andersherum. In einem Fall soll vor zehn Tagen eine russische SU-35 nur 1,5 Meter über einem amerikanischen Marineflugzeug geflogen sein. „Was passiert, wenn versehentlich ein US-Aufklärungsflugzeug irgendwo an der Grenze abgeschossen wird?“, fragt ein Nato-Militär in Brüssel.

Dieser Panzer ohne erkennbare Hoheitszeichen wurde am frühen Dienstagmorgen in den Straßen von Donezk in den Separatistengebieten gesichtet. Foto: Alexander Ermochenko / Reuters

Oder was, wenn eine russische Rakete ihr Ziel in der Ukraine verfehlt und auf Nato-Territorium, in Polen oder Rumänien, landet? Im Nato-Hauptquartier wird daran erinnert, dass Russland in Syrien im Jahr 2015 Marschflugkörper abgefeuert hat, die versehentlich im Iran landeten.

Als besondere Gefahrenzone gilt das Schwarze Meer, über das russische Truppen wohl in die Ukraine einrücken würden. „Es muss nur eine Rakete auf Irrflug gehen und ein Nato-Schiff treffen, dann wird es gefährlich“, sagt der frühere Oberkommandierende der Nato-Truppen in Europa, James Stavridis.

Weltkriegsszenario 2: Guerillakrieg eskaliert

Viele westlichen Staaten, zuletzt auch Deutschland, unterstützen die Ukraine mit Waffen. So kann sie länger Widerstand leisten und in den Guerillakrieg ziehen, wenn Russland das Nachbarland besetzen sollte.

Nach US-Plänen wären der Geheimdienst CIA, womöglich auch Spezialkräfte der US-Armee an dieser Hilfe beteiligt. Solche Aktionen bergen jedoch das Risiko, dass es zu einer direkten Konfrontation kommt, Amerikaner und Russen aufeinander schießen – genau das, was Biden wegen der Weltkriegs-Gefahr vermeiden wollte.

Weltkriegsszenario 3: Putin testet den Westen mit Grenzverletzungen

Große Besorgnis löst die Möglichkeit einer vollständigen Besetzung der Ukraine durch russische Truppen aus. In diesem Fall – der in der Nato für wahrscheinlich gehalten wird – stünde Putins Armee nicht nur wie heute direkt vor Estland und Lettland, sondern auch an der Grenze Polens, Ungarns, der Slowakei und Rumäniens.

Bleiben russische Soldaten weiter in Belarus, haben Putins Soldaten auch von dort Zugang nach Polen und ins Baltikum. Damit sind für den Westen die Vorwarn- und Reaktionszeiten im Fall eines Angriffs viel kürzer, die gesamte Abschreckungsstrategie der Nato stünde in Frage, wie im Bündnis-Hauptquartier befürchtet wird.

Russland Präsident Wladimir Putin bei seiner Fernsehansprache am Montag. Er stellte er die Staatlichkeit der Ukraine infrage. Foto: Aleksey Nikolskyi / dpa

Die Sorge: Putin könnte nach einem militärischen Erfolg in der Ukraine versucht sein, den Westen zu testen – und zumindest ein kleines Stück etwa Polens zu besetzen. In der Hoffnung, der Westen fürchte bei begrenzten Aktionen die ganz große Konfrontation.

Die Nato hat deshalb ihre Präsenz im Baltikum und jetzt auch in Südosteuropa um einige tausend Soldaten erhöht, die Vereinigten Staaten schickten zusätzliche Kampfflugzeuge und strategische Bomber nach Europa. Das ist zumindest ein klares Signal, dass die Allianz jeden bewaffneten Angriff auf eines ihrer Mitglieder gemeinsam zurückschlagen werde, sagt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg.

Schließlich gilt in einem solchen „Bündnisfall“ für alle 30 Nato-Staaten die Beistandspflicht nach Artikel 5 des Nato-Vertrags. Biden hat Putin klar gewarnt: „Die USA werden jeden Zentimeter von Nato-Gebiet mit der geballten amerikanischen Macht verteidigen. Ein Angriff auf ein Nato-Land ist ein Angriff auf uns alle.“

Weltkriegsszenario 4: Putin greift den Westen an - auch deutsche Soldaten

Eigentlich galt das bislang als völlig unrealistisch. Aber Putins Reden lösen dennoch Besorgnis aus, dass der Kremlherrscher einer Invasion in die Ukraine früher oder später einen weiteren Eroberungsversuch folgen lassen könnte – auch wenn er zuletzt bestritt, dass er wieder ein russisches „Imperium“ errichten wolle. In einem solchen Fall würde auch Deutschland unweigerlich mit in den Krieg gezogen. Eines der Szenarien, die jetzt in der Nato durchgespielt werden: Putin greift das Baltikum an. Schließlich gehörten Estland, Lettland und Litauen bis 1991 der Sowjetunion an.

Der Westen kennt seine eigene Schwäche: Nach Planspielen von Militärstrategen würde Russland das Baltikum innerhalb von 60 Stunden überrennen, die Nato könnte nicht schnell genug ihre Verteidigungskräfte mobilisieren. Entsprechend groß ist die Sorge in den drei baltischen Staaten, das nächste Kriegsziel zu werden.

Aber in Litauen stehen 500 deutsche Soldaten als Teil eines Nato-Vorpostens, demnächst sollen 350 Bundeswehr-Soldaten dazu kommen. Schon deshalb wäre Deutschland vom ersten Moment an in den Konflikt einbezogen. Und dann müsste die Nato als Verteidigungsbündnis alle Kräfte aufbieten, um eine solche Aggression zu stoppen. Auch die Bundeswehr wäre gefordert, schon zur schnellen Nato-Eingreiftruppe gehören fast 14.000 deutsche Soldaten.

Doch jede militärische Konfrontation in Europa zwischen Nato und Russland birgt das Risiko, dass aus einem konventionellen Krieg ein Atomkrieg wird. Bislang galt die Fähigkeit zur nuklearen Abschreckung als Versicherung, dass es nicht zu einem Krieg in Westeuropa kommt. Aber je unberechenbarer Wladimir Putin wird, desto größer werden auch bei Sicherheitsexperten die Zweifel, wie weit auf diese Kalkulation noch Verlass ist.

Ein russischer Panzer feuert während einer militärischen Übung in der Region Leningrad. Foto: Uncredited / dpa

Weltkriegsszenario 5: Cyberattacken laufen aus dem Ruder

Dreht Putin weiter an der Kriegsspirale, gehören Cyberangriffe wohl zu seinen nächsten Schritten. Sie könnten allerdings direkt oder indirekt auch Nato-Staaten treffen. Es bestehe das Risiko, dass solche Attacken eskalieren, sagt Ex-Nato-General Stavridis.

US-Präsident Biden stellt klar: „Wenn Russland die USA oder einen Alliierten mit asymmetrischen Maßnahmen angreift – etwa mit Cyberattacken gegen unsere Unternehmen oder kritische Infrastruktur – sind wir auf eine Antwort vorbereitet.“

