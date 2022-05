Ukraine-Krieg: Generalmobilmachung - was bedeutet das?

USA: Russland will "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk annektieren

Russland will nach Einschätzung der USA in Kürze die selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine annektieren. Das sagte der US-Botschafter bei der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Michael Carpenter.