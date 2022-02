Selenskyj zeigt sich mit Mitarbeitern vor Präsidentenpalast in Kiew

Fr, 25.02.2022, 19.29 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich via seinem Facebook-Acount mit Mitarbeitern vor dem Präsidentenpalast in Kiew gezeigt und versichert, dass er sein Land verteidigen will.