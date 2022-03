Kirchen setzen mit Glockengeläut Zeichen gegen Ukraine-Krieg

Do, 03.03.2022, 12.42 Uhr

Mit einer europaweiten Aktion haben Kirchengemeinden in Europa ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Um 12.00 Uhr läuteten in vielen Gotteshäusern sieben Minuten lang die Glocken. Auch der Berliner Dom beteiligte sich an der Aktion.