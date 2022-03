Ukraine-Krieg: Evakuierung von Mariupol – Bürgermeister fleht verzweifelt

Berlin In Mariupol ist die humanitäre Situation Helfern zufolge "katastrophal". Am Sonntag soll es erneut einen Evakuierungsversuch geben.

Belagerung Ukraine-Krieg: So dramatisch ist die Lage in Mariupol

Mariupol im Süden der Ukraine ist während des russischen Angriffskrieges nicht nur von strategischer, sondern auch von symbolischer Bedeutung: Es handelt sich um einen wichtigen Industriestandort und die letzte große Hafenstadt am Asowschen Meer, die zuletzt noch unter ukrainischer Kontrolle war. Im Jahr 2014 hatte die mehrheitlich russischsprachige Stadt bereits den Angriffen pro-russischer Separatisten aus der Ostukraine getrotzt. Nun scheint der Fall der von den russischen Truppen belagerten Stadt jedoch kurz bevorzustehen.

Mariupol: Leichen auf den Straßen, kein Wasser, kein Strom

Die humanitäre Situation ist in Mariupol nach Angaben von Helfern "katastrophal". Der Notfalldirektor von Ärzte ohne Grenzen (MSF), Laurent Ligozat, sagte der Nachrichtenagentur AFP, in der Stadt gebe es kein Wasser und keinen Strom mehr. Auch die Lebensmittel seien bereits knapp. Zivilistinnen und Zivilisten müssten dringend über einen humanitären Korridor aus der Stadt gebracht werden.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein 27-jähriger Bewohner Mariupols schilderte in der BBC, dass er sich nach einem gescheiterten Fluchtversuch mit fast 20 Personen in der Wohnung seiner Großeltern verbarrikadieren musste. An zahlreichen Orten in der Stadt gebe es brennende Häuser und Leichen auf den Straßen, so der Augenzeuge.

Blick aus einem durch Granatenbeschuss zerbrochenen Krankenhausfenster in Mariupol, Ukraine. Foto: dpa

Bürgermeister von Mariupol verzweifelt

Der Bürgermeister von Mariupol sieht die südukrainische Hafenstadt einer "humanitären Blockade" ausgesetzt. Das sagte Wadym Boitschenko am Samstag in einer ukrainischen TV-Sendung. Russische Einheiten hätten alle 15 Stromleitungen in die Stadt ausgeschaltet. Diese sei bereits seit fünf Tagen ohne Strom.

Da die Heizkraftwerke für ihren Betrieb Strom benötigten, sitze man auch in der Kälte. Auch der Mobilfunk funktioniere ohne Strom nicht. Noch vor Beginn des Krieges sei die Hauptwasserleitung abgetrennt worden, und nach fünf Kriegstagen habe man auch die Reservewasserversorgung verloren. Die russische Seite sei sehr methodisch vorgegangen, um die Stadt von jeglicher Versorgung abzuschneiden und so inneren Druck zu erzeugen.

Durch den zunehmenden Beschuss und Bombardierungen sei auch die Zahl der Verletzten zuletzt in die "Tausende" gestiegen, sagte Boitschenko weiter. Wie viele Menschen ums Leben gekommen seien, sei schwer zu zählen, da man den sechsten Tag praktisch durchgehend unter Beschuss stehe. Man habe keine Chance, nach seinen Liebsten zu sehen, da der Beschuss nicht aufhöre. Es gehe um nichts anderes, als die "Ukraine von den Ukrainern zu befreien, so sehe ich das", sagte der Bürgermeister. In Bezug auf die Stadt sprach Boitschenko von "Ruinen" und "kolossaler" Zerstörung. "Das Mariupol, das sie kannten, gibt es nicht mehr", sagte er zum Moderator.

Ukraine-Krieg: Evakuierungsaktion in Mariupol zunächst gescheitert

An diesem Sonntag soll es einen erneuten Versuch geben, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Die Evakuierung solle von 12.00 Uhr Ortszeit an (11.00 Uhr MEZ) laufen, teilte Pawlo Kirilenko vom Koordinierungszentrum der Stadt am Sonntag mit. Von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr Ortszeit sei eine Feuerpause vorgesehen (9.00 Uhr MEZ bis 20.00 Uhr MEZ).

Am Samstag war eine geplante Evakukierungsaktion in der Stadt gescheitert. Für die Aktion hatten Russland und die Ukraine eine Feuerpause vereinbart, die nach Angaben des Vize-Bürgermeisters von Mariupol, Serhij Orlow, aber nur 30 Minuten hielt.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Russische Armee soll "Sammelstellen" für Zivilisten beschossen haben

Die russische Armee habe mit Artillerie und Raketen unter anderem auch die "Sammelstellen" beschossen, von denen aus tausende Zivilisten hätten in Sicherheit gebracht werden sollen, sagte Orlow in den ARD-"Tagesthemen". 20 von insgesamt 50 Evakuierungsbussen seien zerstört worden. Orlow warf Russlands Armee "Kriegsverbrechen" vor.

Mariupol: Die Kinder von medizinischem Personal wärmen sich in einer Decke, während sie in einem Krankenhaus in Mariupol, Ukraine, auf ihre Angehörigen warten (Aufnahme vom 4. März 2022). Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Für den Bruch der vereinbarten Feuerpause hatte Russland zuvor die ukrainische Armee verantwortlich gemacht. Am Samstagabend erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau dann, die "Offensivaktionen" in Mariupol seien wieder aufgenommen worden.

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

Ukraine: Deshalb ist Mariupol strategisch so wichtig

Mariupol liegt etwa 55 Kilometer von der russischen Grenze und 85 Kilometer von der Separatistenhochburg Donezk entfernt. 2014 hatten pro-russische Separatisten die Hafenstadt kurzzeitig besetzt, bevor diese von der ukrainischen Armee zurückerobert wurde. Sollte Mariupol nun fallen, wäre ein Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem Separatistengebiet im Donbass möglich.

Angaben von 2018 zufolge hat die Stadt knapp 450.000 Einwohner. Damit ist sie um einiges größer als die ebenfalls strategisch wichtigen Schwarzmeerhäfen Cherson und Berdjansk, die in den vergangenen Tagen von den russischen Truppen eingenommen wurden. Wie Berdjansk ist der Hafen von Mariupol von entscheidender Bedeutung für den Export von Getreide und Stahl aus der Ostukraine. Mariupol ist zudem selbst Industriestadt. Unter anderem sind zwei große Metallunternehmen mit zehntausenden Beschäftigten dort angesiedelt.

(dpa/afp/raer)

Dieser Artikel erschien zuerst bei waz.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de