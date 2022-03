Ukraine-Konflikt aktuell: Waffenruhe wohl gebrochen ++ Über zwei Millionen Flüchtlinge

Bei einem Angriff auf die Stadt Sumy starben nach Angaben der ukrainischen Behörden mindestens 21 Menschen, darunter zwei Kinder

Das russische Militär setzte am Dienstag eine Feuerpause in Kraft, um Zivilisten eine Flucht zu ermöglichen

Das russische Militär setzte am Dienstag eine Feuerpause in Kraft, um Zivilisten eine Flucht zu ermöglichen Die Ukraine meldet, dass die Waffenruhe in Mariupol gebrochen wurde

Mehr als zwei Millionen Menschen sind laut UN bereits aus der Ukraine geflohen

Berlin/Kiew/Moskau. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es Hoffnung für die notleidenden Menschen in einigen umkämpften Städten. Nach einer Feuerpause startete am Dienstag eine erste Fahrzeugkolonne mit Einwohnern von Sumy im Nordosten der Ukraine.

Zuvor starben dort bei russischen Angriffen in der Nacht nach Angaben örtlicher Behörden mindestens 21 Menschen, darunter zwei Kinder. Das russische Militär setzte am Dienstagmorgen eine Feuerpause in der Ukraine in Kraft und öffnete "humanitäre Korridore" in fünf Städten. Dazu zählen auch die Hauptstadt Kiew, die Großstädte Tschernihiw und Charkiw sowie die besonders umkämpfte Hafenstadt Mariupol.

Derweilen treffen immer mehr Flüchtlinge in Deutschland und den Nachbarländern der Ukraine ein. Das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) meldete am Dienstag, dass insgesamt mehr als 2,01 Millionen Menschen seit dem russischen Einmarsch am 24. Februar in die Nachbarländer der Ukraine geflüchtet sind. Mehr als die Hälfte von ihnen, über 1,2 Millionen, wurde demnach von Polen aufgenommen.

News zur Ukraine-Krise von Dienstag, 8. März: Kiew: Bisher 13 Soldatinnen der ukrainischen Luftstreitkräfte getötet

14.05 Uhr: Im Kampf gegen russische Truppen sind nach offiziellen Angaben aus Kiew bisher 13 Soldatinnen der ukrainischen Luftstreitkräfte getötet worden. Fast 7000 weibliche Angehörige der Luftstreitkräfte erlebten den Internationalen Frauentag "nicht mit Blumen, sondern mit der Waffe in der Hand", sagte der Kommandeur, Generalleutnant Mykola Oleschtschuk, am Dienstag. "Schulter an Schulter mit den Männern wehren sie die russische Aggression ab, kämpfen für die Zukunft ihrer Kinder und die Zukunft unserer Ukraine."

Mehr als 1500 Soldatinnen der Luftstreitkräfte hätten direkt an Kampfhandlungen teilgenommen, sagte Oleschtschuk. 16 von ihnen seien mit Orden ausgezeichnet worden. Zur Gesamtzahl der Verluste unter den Streitkräften gibt es keine offiziellen ukrainischen Angaben.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Evakuierung aus Mariupol: Ukraine meldet neuen Bruch der Waffenruhe

13.52 Uhr: Auch bei einem neuen Anlauf für eine Rettung von Zivilisten aus der belagerten ukrainischen Hafenstadt Mariupol sind am Dienstag laut Angaben aus Kiew Schüsse gefallen. "Waffenruhe verletzt! Russische Streitkräfte beschießen jetzt den humanitären Korridor von Saporischschja nach Mariupol", schrieb der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Oleh Nikolenko, am Mittag bei Twitter.

8 Lastwagen und 30 Busse stünden bereit, um humanitäre Hilfe nach Mariupol zu liefern und Zivilisten nach Saporischschja zu bringen. "Der Druck auf Russland MUSS erhöht werden, damit es seine Verpflichtungen einhält", schrieb Nikolenko weiter. Von russischer Seite gab es zunächst keine Angaben dazu. Am Morgen hatte der Sprecher der prorussischen Kräfte im Gebiet Donezk, Eduard Bassurin, behauptet, ukrainische "Nationalisten" blockierten die Evakuierung. Seit vergangenem Samstag sind mehrere Versuche gescheitert, Menschen aus der Stadt Mariupol am Asowschen Meer zu bringen.

**Die Quelle dieser Nachricht ist eine der Konfliktparteien. Die Angaben konnten nicht unmittelbar unabhängig überprüft werden.**

Ukraine: Fluchtkorridor von Sumy nach Poltawa funktioniert

13.16 Uhr: Der mit der russischen Armee vereinbarte Fluchtkorridor von der ostukrainischen Großstadt Sumy ins zentralere Poltawa ist offenbar zustande gekommen. Das ukrainische Außenministerium in Kiew veröffentlichte am Dienstag ein entsprechendes Video beim Kurznachrichtendienst Twitter. Darin war zu sehen, wie Zivilisten mit Gepäck in mit Wasserflaschen gefüllten Kleinbussen saßen. Autos schlossen sich der startenden Kolonne an.

Sumy liegt nur etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Seit Tagen wird die Stadt von russischen Truppen angegriffen. Das zentralukrainische Poltawa liegt etwa 170 Kilometer südlicher und ist bisher von direkten Kämpfen verschont geblieben.

Rotes Kreuz: Keine sichere Flucht von Zivilisten aus Mariupol möglich

12.59 Uhr: Für Hunderttausende Menschen in der umkämpften ukrainischen Stadt Mariupol ist die Lage nach Angaben humanitärer Helfer katastrophal. "Die Situation ist apokalyptisch", sagte IKRK-Sprecher Ewan Watson am Dienstag in Genf. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) stehe bereit, den Abzug der Zivilisten zu ermöglichen, die aus der Stadt wollen, sagte Watson. Russland und die Ukraine hätten die Bedingungen dafür aber noch nicht geschaffen. "Wir versuchen verzweifelt, den Dialog zu ermöglichen" sagte Watson. In der Stadt gingen alle Vorräte zur Neige. Das IKRK habe sämtliche Bestände ausgeliefert und versuche, auf allen möglichen Wegen Nachschub ins Land zu bringen.

Watson betonte, dass das IKRK nicht von "humanitären Korridoren" spricht, sondern von "sicherem Geleit" (safe passage). Dafür sei eine detaillierte Vereinbarung zwischen den Konfliktparteien nötig, in der praktische Details geklärt seien. Eine Voraussetzung sei, dass die Menschen die Reise freiwillig antreten und dass sie an einen sicheren Ort gebracht werden. Die Frage, ob Russland als sicherer Ort anzusehen sei, wollte Watson nicht beantworten.

Ukraine, Mariupol: Menschen sitzen und liegen auf dem Boden in einem improvisierten Unterkunft in einem Sportzentrum. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

