Ukraine-Krieg Liveticker: Verhandlungen vertagt ++ Nationalgarde mit seltenem Geständnis

Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland gehen am Dienstag weiter

Die Atomruine von Tschernobyl hat erneut keinen Strom

Am Akw Saporischschia hat es eine Explosion gegeben

Der Chef der russischen Nationalgarde hat erstmals militärische Fehler eingeräumt

Kanzler Scholz trifft Präsident Erdogan, um über den Krieg zu sprechen

Die F-35 soll offiziell Nachfolgerin des Jagdbombers Tornado in der Luftwaffe werden

Berlin/Kiew/Moskau. Im Kriegzwischen der Ukraine und Russland ist weiterhin keine Einigung in Sicht. Am Montag trafen sich die Konfliktparteien zu digitalen Verhandlungen. Moskau fordert weiterhin, dass Kiew die Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch anerkennt sowie die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige "Volksrepubliken". Kiew geht es laut Präsidentenberater Mychajlo Podoljak um Frieden, Waffenstillstand und den sofortigen Rückzug der russischen Truppen.

Präsident Selenskyj fordert vor weiteren Gesprächen ein Treffen mit Präsident Putin. Zudem berät Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag mit dem türkischen Präsidenten Erdogan über die jüngsten Entwicklungen im Konflikt. Erdogan bietet sich nach wie vor als Vermittler im Krieg an. Unterdessen ist die von russischen Truppen eingenommene Atomruine von Tschernobyl ist nach ukrainischen Angaben wieder ohne Strom.

News zum Ukraine-Krieg von Montag, 14. März – OSZE-Vorsitzender: Organisation durch Russlands Krieg gefährdet

16.20 Uhr: Russlands Krieg in der Ukraine gefährdet nach Ansicht des OSZE-Vorsitzenden Zbigniew Rau die Existzenz der Organisation. Es sei fraglich, wie effektiv die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sein könne, wenn eines ihrer Mitglieder Gewalt als Mittel der Ausweitung seiner Macht sieht, sagte er am Montag vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Rau, der auch Außenminister Polens ist, forderte Russland zum Ende der Aggression auf und antwortete auf Vorwürfe der Parteilichkeit: "Unparteilichkeit endet dort, wo eklatante Gewaltverstöße gegen das Völkerrecht beginnen."

Bei der Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums ging es am Montag nicht direkt um die Ukraine, sondern um die Arbeit der OSZE, die auch eng mit der Ukraine verbunden ist. Die Organisation hatte Ende Februar beschlossen, ihre Mission angesichts der russischen Invasion vorübergehend zu beenden und ihr unbewaffnetes internationales Team außer Landes zu bringen. Die Mission SMM hatte vor allem die Aufgabe, in der Ostukraine die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten zu überwachen.

Ukraine berichtet von Explosionen nahe AKW Saporischschja

15.55 Uhr: Russische Truppen sollen ukrainischen Angaben zufolge Teile eines Munitionslagers unweit des besetzten Atomkraftwerks Saporischschja gesprengt haben. Die Explosion habe sich bei der Ruine eines Militär-Ausbildungsplatzes ereignet, teilte der ukrainische Atomkraftbetreiber Enerhoatom am Montag auf Telegram mit. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Von russischer Seite gab es zunächst keine Stellungnahme. Das Personal im Kraftwerk habe wegen der Explosion zwischenzeitlich seine Arbeit niedergelegt, hieß es von Enerhoatom. Ob die Strahlenbelastung sich durch den Vorfall verändert habe, sei bislang nicht bekannt.

Bei dem von russischen Truppen besetzten Atomkraftwerk Saporischschja im Süden der Ukraine herrschte zuletzt Unklarheit darüber, wer für Betrieb und Sicherheit verantwortlich ist. Enerhoatom meldete der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, das Atomkraftwerk stehe "unter der Kontrolle des Befehlshabers der russischen Streitkräfte". Der russische Staatskonzern Rosatom dementierte dagegen im Austausch mit der IAEA, die operationelle Kontrolle übernommen zu haben.

Satellitenaufnahme des Atomkraftwerks Saporischschja, aus dem September 2019. Foto: Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC via AP/dpa

Selenskyj spricht am Mittwoch vor dem US-Kongress

15.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird sich am Mittwoch in einer Ansprache an den US-Kongress richten. Wie die Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, und der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Montag mitteilten, wird der ukrainische Präsident per Videoschalte zu den Abgeordneten sprechen.

"Wir freuen uns auf das Privileg, Präsident Selenskyjs Ansprache im Repräsentantenhaus und im Senat begrüßen zu dürfen und dem ukrainischen Volk unsere Unterstützung bei der mutigen Verteidigung der Demokratie zu übermitteln", erklärten Pelosi und Schumer in einem gemeinsamen Schreiben an die Abgeordneten.

Deutschland beschließt Kauf des Tarnkappenjets F-35

15.15 Uhr: Die Bundesregierung will die Luftwaffe in einem milliardenschweren Modernisierungsprogramm mit F-35-Tarnkappenjets ausrüsten. Dazu sollen bis zu 35 Maschinen des Herstellers Lockheed Martin als Nachfolgemodell der vor mehr als 40 Jahren eingeführten Tornado-Flotte beschafft werden. "Die F-35 bietet ein einzigartiges Kooperationspotenzial mit unseren NATO-Verbündeten und weiteren Partnern in Europa", sagte Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Montag in Berlin bei der Verkündung zur Tornado-Nachfolge.

Geschlossenheit in der Nato und glaubwürdige Abschreckung seien die angemessene Reaktion auf die russische Aggression, sagte der Inspekteur der Luftwaffe, Ingo Gerhartz. "Gerade deshalb ist unsere Entscheidung für die F-35 ohne Alternative", so der Generalleutnant. Die F-35 sei das modernste Kampfflugzeug weltweit, viele Partner in Europa hätten sich ebenfalls dafür entschieden. "Es stärkt die Fähigkeit, mit unseren Partnern den Nato-Luftraum zu sichern und das Bündnis zu verteidigen." Die Beschaffung eines bereits marktverfügbaren Kampfflugzeugs sei zudem "beispielgebend für eine Beschleunigung der Modernisierung unserer Streitkräfte".

Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland auf Dienstag vertagt

14.58 Uhr: Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sind für Montag offenbar beendet. Der ukrainische Chefunterhändler Mykhailo Podolyak teilte bei Twitter mit, man habe eine "technische Pause" eingelegt. "Für weitere Arbeiten in den Untergruppen und zur Klärung individueller Definitionen", so Podolyak. Die Verhandlungen dauerten an.

Die vierte Verhandlungsrunde zwischen den beiden Kriegsparteien war am Montagvormittag gestartet, diesmal als Videokonferenz. Podolyak hatte von "harten Diskussionen" über Frieden, Waffenstillstand, den sofortigen Abzug Russlands sowie Sicherheitsgarantien gesprochen. Zuvor hatten sich die Delegationen drei Mal persönlich in Belarus getroffen. Einen Durchbruch gab es bisher nicht, allerdings hatten sich beide Seite am Wochenende zurückhaltend optimistisch geäußert.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue... — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Verwaltung: 160 Autos konnten Mariupol über Fluchtkorridor verlassen

14.27 Uhr: Rund 160 Autos haben nach ukrainischen Angaben am Montag über einen Fluchtkorridor die von russischen Truppen belagerte Stadt Mariupol verlassen. Wie die Verwaltung der Hafenstadt im Messengerdienst Telegram mitteilte, nahmen die Fahrzeuge gegen 13.00 Uhr Ortszeit die Straße in Richtung der Stadt Saporischschja. Wieviele Menschen die Stadt auf diese Weise verlassen konnten, blieb zunächst offen. Lesen Sie auch: Putins Todeszahlen – Wie hoch sind die russischen Verluste?

Mariupol ist seit mehr als anderthalb Wochen von der russischen Armee eingekesselt, die Lage in der Hafenstadt am Asowschen Meer ist nach Angaben von Hilfsorganisationen dramatisch.

Linke lehnt Kauf von F-35-Bombern ab

14.20 Uhr: Die Linke übt scharfe Kritik am Plan der Bundesregierung zur Anschaffung von atomwaffenfähigen F-35-Tarnkappenbombern für die Bundeswehr. Vielmehr müssten die Nukleare Teilhabe beendet und alle US-Atomwaffen aus Deutschland abgezogen werden, forderte der Linken-Verteidigungspolitiker Ali Al-Dailami am Montag. "Die Schrecken des Ukraine-Kriegs dürfen nicht als Vorwand für eine Aufrüstungsspirale missbraucht werden, sondern müssen umso mehr Grund sein, um für Abrüstung und Frieden in Europa zu streiten."

Parteichefin Janine Wissler äußerte sich ähnlich und bekräftigte die Ablehnung ihrer Partei gegen das von der Bundesregierung geplante 100-Milliarden-Euro-Programm zur Stärkung der Bundeswehr. "Diese Aufrüstung ist falsch", sagte Wissler in Berlin. "Wir müssen raus aus dieser Rüstungsspirale."

F-35 der 388th Fighter Wing der US Air Force. Die Bundeswehr soll mehrere Dutzende der hochmodernen Kampfjets erhalten. Foto: Capt. Kip Sumner/US Air Force/dpa

Kreml schließt Eroberung ukrainischer Großstädte nicht aus

14.03 Uhr: Das russische Militär hält sich nach Angaben des Kreml die Möglichkeit offen, die Kontrolle über große Städte in der Ukraine zu übernehmen. Das Verteidigungsministerium schließe nicht aus, die "vollständige Kontrolle" über die bereits eingekesselten Großstädte zu übernehmen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. In einem solchen Fall werde es aber humanitäre Korridore zum Schutz der Zivilbevölkerung geben, sagte Peskow.

Peskow wies zugleich die westliche Darstellung zurück, Präsident Wladimir Putin sei "enttäuscht" darüber, "dass seine Soldaten nicht genug vorrücken". Putin haben dem Verteidigungsministerium vielmehr den Befehl gegeben, von einem "sofortigen Angriff" auf die Hauptstadt Kiew und andere ukrainische Großstädte abzusehen, "um große zivile Verluste zu vermeiden".

Frauen und Kinder in einer Unterbringung für geflüchtete Menschen in Przemyśl, Polen. Rund 1,8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer haben in ihrem Nachbarland Zuflucht gefunden. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Verband: Sonnenblumenöl bald Mangelware

13.40 Uhr: Sonnenblumenöl könnte in Deutschland wegen des Ukraine-Krieges schon in einigen Wochen Mangelware werden. Davon geht der Verband der ölsaatenverarbeitenden Industrie in Deutschland (Ovid) aus. "Die Vorräte reichen voraussichtlich noch für wenige Wochen", sagte der Ovid-Geschäftsführer Gerhard Brankatschk am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Nachschub aus der Ukraine - dem wichtigsten Lieferland für Sonnenblumenöl - gebe es derzeit nicht. Allerdings könnten Verbraucherinnen und Verbraucher problemlos auf andere Speiseöle wie Rapsöl umsteigen. Hier seien keine Engpässe zu erwarten.

Laut Ovid sind die Ukraine mit 51 und Russland mit 27 Prozent die weltweit wichtigsten Exportländer für Sonnenblumenöl. Deutschland deckt seinen Bedarf an Sonnenblumenöl zu 94 Prozent über Importe, nur 6 Prozent des verbrauchten Öls stammen aus heimischer Produktion. "Da kommt jetzt nichts mehr", betonte der Verband. Lesen Sie dazu: Putins irrer Krieg – Wie lange noch und zu welchem Preis?

Roskosmos: US-Astronaut fliegt mit russischem Raumschiff zur Erde

13.30 Uhr: Ungeachtet schwerster Spannungen mit den USA will Russlands Raumfahrtbehörde Roskosmos einen US-Astronauten von der Internationalen Raumstation ISS zurück zur Erde bringen. Nasa-Astronaut Mark Vande Hei werde am 30. März wie geplant gemeinsam mit den Kosmonauten Anton Schkaplerow und Pjotr Dubrow in einer russischen Sojus-Raumkapsel zurückkehren, teilte die Behörde am Montag in Moskau mit. "Roskosmos hat Partnern nie einen Grund gegeben, an unserer Zuverlässigkeit zu zweifeln." Der sichere Betrieb der ISS habe oberste Priorität. Lesen Sie dazu auch: Russische Raumfahrtbehörde warnt vor Absturz der ISS

Roskosmos reagierte auf Medienberichte, wonach es wegen der von den USA gegen Russland verhängten Sanktionen im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg Probleme bei der Rückkehr des US-Astronauten geben könnte. Weiterhin hält sich auch der Deutsche Matthias Maurer an Bord der ISS auf.

Scholz in der Türkei eingetroffen – Treffen mit Erdogan

12.57 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag zu seinem Antrittsbesuch in die Türkei eingetroffen, der ganz im Zeichen des Ukraine-Kriegs stehen wird. In der Hauptstadt Ankara wird er zunächst einen Kranz am Mausoleum für den Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk niederlegen und wird dann von Präsident Recep Tayyip Erdogan mit militärischen Ehren empfangen. Neben einem Gespräch unter vier Augen ist ein Abendessen geplant. Scholz reist noch am Montagabend zurück nach Berlin.

Die Türkei hat sich im Ukraine-Konflikt als Vermittler etabliert. Das Nato-Land hat enge Beziehungen zur Ukraine und zu Russland, Ankara grenzt im Schwarzen Meer an beide Länder. Erdogan hat immer wieder betont, keinen der beiden Partner aufgeben zu wollen und hat sie vergangene Woche erstmals seit Kriegsbeginn auf Außenministerebene an einen Tisch gebracht.

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Abschiedsszene am Bahnhof von Lwiw, der größte Stadt der Westukraine. Sie ist inzwischen zu einem Transitknotenpunkt für Frauen und Kinder geworden, die nach Europa fliehen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire / dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainer überqueren einen improvisierten Weg unter einer zerstörten Brücke auf der Flucht aus Irpin nordwestlich von Kiew. Die Bevölkerung ist erneut unter verstärkten Beschuss der russischen Armee geraten. Foto: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In einigen ukrainischen Städten werden Zivilisten – wie hier in Mariupol – in Massengräbern beigesetzt. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Belagerung, Bombenhagel und kein rettender Ausweg: Die Hilferufe aus der ukrainischen Hafenstadt Mariupol - Heimat von mehr als 400.000 Menschen - werden immer dramatischer. Foto: Mstyslav Chernov/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs In Charkiw passen Streifen darauf auf, dass keine Läden geplündert werden. Foto: Andrea Carrubba / Anadolu Agency/ABACAPRESS/ddp images



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ältere Menschen suchen in einem Kindergarten im Norden der Hauptstadt Kiew Schutz vor russischen Bomben und Raketen. Foto: Raphael Lafargue/ABACAPRESS/ddp images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine ältere Frau weint während der Evakuierung aus Irpin. Tausende Einwohner müssen ihre Häuser verlassen und evakuiert werden, da russische Truppen die Stadt bombardieren. Foto: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Frau, die aus Gebieten rund um die ukrainische Hauptstadt evakuiert wurde, trägt zwei Babys, nachdem sie an einem Triagepunkt in Kiew, Ukraine, angekommen ist. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat steht in Irpin am Stadtrand von Kiew, Ukraine, vor Lebensmitteln. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Freiwilliger spielt an der Grenze in Polen Klavier für Flüchtlinge. Mehr als zwei Millionen Ukrainer sind nach den jüngsten Zahlen des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) wegen der russischen Invasion aus ihrem Land nach Europa geflohen. Foto: Hesther Ng/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat verabschiedet sich von seiner Freundin, bevor er am 9. März 2022 am Hauptbahnhof der westukrainischen Stadt Lwiw in Richtung Kiew aufbricht. Foto: Aleksey Filippov / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mädchen und eine Frau aus der Ukraine warten nach ihrer Ankunft in Berlin darauf, einer Unterkunft zugeteilt zu werden. Foto: picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Frauen und Kinder aus der Ukraine überqueren auf ihrer Flucht bei Krakovets die Grenze zu Polen. Foto: Dan Kitwood / Getty Images

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Das von der Stadtverwaltung veröffentlichte Videostandbild zeigt schwere Schäden an dem Kinderkrankenhaus in Mariupol. Foto: dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Mariupol: Ukrainische Rettungskräfte und Freiwillige tragen eine verletzte schwangere Frau aus einer Entbindungsklinik, die durch Beschuss beschädigt wurde. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Mann hält einen Hund im Arm, um auf der Flucht aus Irpin, nordwestlich von Kiew, eine zerstörte Brücke zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Soldaten helfen einer älteren Dame eine zerstörte Brücke in Irpin zu überqueren. Foto: Sergei SUPINSKY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen stehen in Lubny in der Ukraine Schlange, um Milchprodukte zu kaufen, die an Menschen mit geringem Einkommen, Rentner, Familien mit mehreren Kindern verteilt werden. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Leere Regale in einem Supermarkt in Kiew, der Hauptstadt der Ukraine. Foto: -/Ukrinform/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein kleines Mädchen sitzt am Grenzübergang nach Polen in Medyka auf einem Koffer. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Eine Mutter umarmt ihre Tochter als sie den Medyka-Grenzübergang in Richtung Polen überqueren. Foto: Louisa GOULIAMAKI / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält eine Ansprache. Foto: UKRAINE PRESIDENCY / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ukrainische Zivilisten erhalten in den Außenbezirken von Lwiw in der Westukraine eine Waffenausbildung. Foto: Bernat Armangue/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Rettungskräfte beseitigen die Trümmer einer zerstörten Schule, nachdem russische Truppen die Stadt Tschernihiw beschossen haben. Foto: Ukrainian State Emergency Service / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Angehöriger der ukrainischen Territorialen Verteidigungskräfte betrachtet die Zerstörungen nach einem Beschuss in der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw. Foto: Sergey BOBOK / AFP



Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen versuchen am Hauptbahnhof in Odessa in einen Evakuierungszug zu gelangen. Foto: ULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein Vater hält am Hauptbahnhof in Odessa seine Hand an das Fenster eines Evakuierungszuges, um sich von seiner Tochter zu verabschieden. Foto: BULENT KILIC / AFP

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Menschen kochen im Freien für die ukrainischen Soldaten und Mitglieder des Zivilschutzes in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein ukrainischer Soldat bewacht einen Kontrollpunkt an einer Hauptstraße in Kiew. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Die Bilder des russischen Angriffs Ein abgebranntes Auto steht nach einem Beschuss durch die russische Armee in der Nähe eines 16-stöckigen Wohnhauses auf einer Straße. Foto: -/Ukrinform/dpa

Russische Nationalgarde: Kommen langsamer voran als geplant

12.55 Uhr: Erstmals hat ein ranghoher russischer Sicherheitsbeamter eingeräumt, dass der russische Angriff nicht so vorankomme wie geplant. Kremlchef Putin hatte stets behauptet, alles laufe nach Plan – auch zeitlich. Dagegen sagte nun der Chef der russischen Nationalgarde, Viktor Solotow: „Ich möchte sagen, dass, ja, nicht alles so schnell läuft, wie man sich das wünschen würde.“ Er sprach davon, dass sich „Nazisten“ in der Region hinter friedlichen Bürgern, darunter Frauen und Kindern, in Schulen, Kindergärten und Wohnhäusern verstecken würden.

Zugleich meinte Solotow, dass die russische Armee siegen werde. Er äußerte sich nach einem von Patriarch Kirill gehaltenen Gottesdienst in der Erlöserkathedrale, der Hauptkirche der russisch-orthodoxen Kirche, am Sonntagabend in Moskau. Auch Russlands Nationalgarde nimmt an den Kämpfen in der Ukraine teil.

Ukraine-Flüchtlinge erhalten Krankenkassenkarte

12.48 Uhr: Flüchtlinge aus der Ukraine können nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums eine Krankenversicherungskarte bekommen sowie Zugang zu Corona-Tests und -Impfungen. Sie hätten Anspruch auf Krankenbehandlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sagte ein Sprecher am Montag in Berlin.

Für jeden angemeldeten Leistungsberechtigten werde eine elektronische Gesundheitskarte mit besonderer Statuszeichnung ausgegeben, die Länder übernähmen dafür die Kosten. "Es gibt darüber hinaus einen Anspruch auf Tests. Da reicht das Dokument zur Identität und es gibt auch einen Anspruch auf Impfung", fügte der Sprecher hinzu.

Geflüchtete aus der Ukraine kommen mit einem Bus am Hof Bernsteinreiter in Barth an. Foto: dpa

Britische Regierung drängt Unternehmen zu Rückzug aus Russland

12.55 Uhr: Die britische Regierung drängt die Unternehmen des Landes wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zum Rückzug aus Russland. Finanzminister Rishi Sunak rief die britischen Firmen am Montag auf, über Investitionen in Russland "aufmerksam nachzudenken", mit denen sie das "barbarische Regime" von Präsident Wladimir Putin unterstützen könnten. Nötig seien vielmehr weitere Maßnahmen, "um gemeinsam den größtmöglichen wirtschaftlichen Schaden" für Russland anzurichten.

Atomruine von Tschernobyl laut Energieversorger wieder ohne Strom

12.50 Uhr: Die von russischen Truppen eingenommene Atomruine von Tschernobyl ist nach ukrainischen Angaben wieder ohne Strom. Der ukrainische Energieversorger Ukrenergo teilte am Montag auf Facebook mit, die Stromleitung zwischen der Anlage und der Stadt Slawutysch sei durch russische Truppen beschädigt worden. Erst am Sonntag hatte die ukrainische Regierung mitgeteilt, dass die Stromversorgung wieder hergestellt sei, so dass die Kühlsysteme der Anlage wieder normal funktionieren könnten.

Im Akw Tschernobyl hatte sich 1986 das schlimmste Atomunglück der Geschichte ereignet, bei dem hunderte Menschen starben und sich radioaktives Material über weite Teile Europas ausbreitete. Das Kraftwerk ist seitdem stillgelegt, ein riesiger Schutzmantel soll den Austritt von Radioaktivität verhindern. Die russische Armee hatte das Gelände im Norden der Ukraine am ersten Tag ihres Einmarschs erobert.

Frankreich will weitere Putin-Freunde auf Sanktionsliste setzen

12.26 Uhr: Frankreich will Dutzende weitere Menschen aus dem Umfeld von Kremlchef Wladimir Putin auf die EU-Sanktionsliste setzen lassen, die nach Russlands Einmarsch in die Ukraine verhängt wurde. Die französischen Finanzbehörden hätten ermittelt, dass diese Personen oder ihre Angehörigen Besitztümer in Frankreich haben, sagte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Montag dem französischen Sender LCI. "Wir werden mehrere Dutzend Namen von russischen Persönlichkeiten an die Europäische Kommission weiterleiten, damit sie unter Sanktionen gestellt werden", sagte der Minister.

An der Côte d'Azur, wo Russen seit Jahren in teure Anwesen investieren, machen sich die Sanktionen inzwischen bemerkbar. Die Immobilienbranche berichte von einem Ausbleiben neuer Aufträge und anspringenden Kunden aus Russland, schrieb die französische Zeitung "Nice-Matin" am Montag. Ein russischer Kunde habe ihn angerufen, er wolle sein Haus für fast 10 Millionen Euro verkaufen, weil er nicht mehr das Einkommen haben werde, das diesem Lebensstil entspricht, sagte ein Makler der Zeitung. Er berichtete auch von einem russischen Interessenten, der den Kauf einer Immobilie für mehr als 20 Millionen Euro in Saint-Tropez abgesagt habe, da dieser nun auf das Geld angewiesen sei.

Anstieg bei Spritpreisen scheint gestoppt

12.16 Uhr: Die Spritpreise haben ihren rasenden Anstieg gestoppt. Super der Sorte E10 und Diesel stagnierten den dritten Tag in Folge, wie der ADAC am Montag mitteilte. Man sehe derzeit eine Beruhigung auf extrem hohem Niveau.

Super E10 kostete demnach im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Sonntags 2,199 Euro pro Liter. Das sind 0,3 Cent mehr als am Samstag und 0,3 Cent weniger als am Donnerstag. Diesel schlug mit 2,305 Euro pro Liter zu Buche - ein Plus von 0,3 Cent zum Samstag und ein Minus von 1,6 Cent zum Donnerstag.

Die Spritpreise liegen damit nach wie vor auf nie gekanntem Niveau, nachdem sie in den ersten beiden Wochen des Ukraine-Krieges beispiellos in die Höhe geschossen waren - teilweise um mehr als 10 Cent pro Tag. Diesel hat sich seit Kriegsbeginn um gut 64 Cent verteuert, Super E10 um fast 45 Cent.

Die Spritpreise bringen Verbraucher und Unternehmen derzeit in Bedrängnis. Foto: Tobias Hase / dpa

Hier beginnt ein neues Newsblog. Ältere Nachrichten zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier.

