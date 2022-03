Baerbock: Vieles zu Russland wussten wir schon seit der Krim-Annexion

Fr, 18.03.2022, 11.45 Uhr

Angesichts des Krieges in der Ukraine hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) an die Annexion der Krim vor acht Jahren erinnert. "Und eigentlich wussten wir vieles, was wir jetzt erneut diskutieren, genau schon vor acht Jahren", sagte Baerbock in Berlin.