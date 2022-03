Russland: Wie hoch sind die Verluste im Ukraine-Krieg?

Berlin Manchmal listet sich der Nebel des Krieges und eine Zahl taucht auf: 9861 Russen sollen in der Ukraine gefallen sein. Putins Blutzoll?

In der Ukraine dauern die russischen Angriffe mit unverminderter Härte an. Aus mehreren Städten melden die Behörden katastrophale humanitäre Bedingungen. Russland setzte nach eigenen Angaben erneut Hyperschallraketen ein, die für gegnerische Abwehrsysteme schwer zu überwinden sind.

Ukraine: Lage in Städten immer katastrophaler

Für kurze Zeit meldet ein russisches Boulevardblatt auf seiner Webseite, dass Wladimir Putins Truppen 9861 Todesopfer in ihren Reihen zu beklagen haben. Wenig später nimmt die "Komsomolskaja Prawda" die Nachricht zurück. Der Nebel des Krieges zieht sich zu.

Nun rätselt die Welt, ob die Wahrheit versehentlich oder absichtlich durchgerutscht ist und ob die Zeitung Opfer eines Hackerangriffs wurde. Die Zahl erscheint plausibel, liegt sie doch zwischen den Angaben der Ukrainer (15.000) und Schätzungen der Amerikaner: über 7.000. Überprüfbar ist keine Zahl.

Kriegstote: Ein einziges Mal gab Russland Zahlen bekannt

Am Donnerstag ist der Ukraine-Krieg einen Monat alt. Einmal, ein einziges Mal in dieser Zeit hat Russlands Regierung Opferzahlen veröffentlicht, am 2. März: 498 Getötete und 1597 Verwundete. Schreibt man sie einfach fort, dann hätte das russische Militär bis heute mindestens 2.000 Tote und 6.000 Verletzte zu beklagen.

Als die sowjetischen Truppen 1989 nach zehnjährigem Einsatz Afghanistan verließen, beliefen sich ihre Verluste laut offiziellen Angaben auf mehr als 15.000 Menschenleben. Wenn die Meldung der "Komsomolskaja Prawda" der Wahrheit auch nur annähernd nahekommt, hätte man nach vier Wochen Ukraine-Krieg schon halb so viele Tote zu beklagen wie damals in zehn Jahren. Es wären übrigens mehr Gefallene als die USA im Irak und Afghanistan im Laufe von 20 Jahren erlitten haben.

Ein hoher Blutzoll ist verheerend für die Kampfmoral. Er würde auch Spekulationen über die Anwerbung von Terrorkämpfern aus Syrien erklären. Vor allem lässt er sich auf Dauer nicht verbergen, die Wahrheit über Putins "Spezialoperation" sickert in Form von Nachrufen, Todesanzeigen und Suchmeldungen verzweifelter Mütter und Ehefrauen in der russischen Gesellschaft durch.

Putins Blutzoll – auch hohe Offiziere unter den Gefallenen

Die Ukrainer führen die Liste der toten russischen Soldaten auf der Internetseite "Suche deine Verwandten" auf. Obwohl sie in Russland blockiert wird,verschaffen sich Mütter und Ehefrauen einen Einblick, wenn sie seit Langem nichts von ihren Männern beim Militär gehört haben. Wer Verwandte auf der Liste findet, ruft oft beim legendären russischen Komitee "Soldatenmütter" an.

Hunderte Anrufe würden täglich eingehen, erzählte die Vorsitzende Svetlana Golub der britischen Zeitung Guardian. Denn: "Die Familien wurden im Dunkeln gelassen und hatten keine Kenntnis von der Militäroperation in der Ukraine."

Tote, Verwundete und Gefangene zusammen gezählt?

Sprachliche Unterschiede können verwirren. Wenn im Englischen von Casualities die Rede ist, können sowohl kampfunfähige Militärs als auch Tote gemeint sein. Wenn die Ukrainer von russischen Verlusten sprechen, dann meinen sie tote, verletzte oder gefangene Soldaten.

Wiewohl in jedem Krieg zuerst die Wahrheit stirbt, sind die Zahlen nicht völlig aus der Luft gegriffen. Für Schätzungen gibt es Anhaltspunkte, zuallererst die dokumentiert zerstörten russischen Fahrzeuge: Schützen- und Kampfpanzer, Lastwagen und andere Fahrzeuge. Insgesamt fast 1.000 Verluste.

Auch häufen sich die Meldungen über gefallene Offiziere, der hochdekorierte Generalmajor Andrej Suchowezkij, Generalmajor Witali Gerasimow, Generalleutnant Andrei Mordwitschew und Generalmajor Andrei Kolesnikow, zuletzt wurde der Tod von Kapitän Andrei Pali gemeldet. Solche Berichte flackern in Russland kurz auf, um genau so schnell wieder zu verschwinden.

Ukraine-Krieg: Kampfmoral- und Kraft leiden

Bundeswehr-Experten machen darauf aufmerksam, dass die Führungsstruktur der russischen Streitkräfte stark zentralisiert ist. Es gibt keine Feldwebel-Dienstgrade. Häufig sind junge Offiziere die Truppenführer vor Ort. Verluste in ihren Reihen sind verheerend für den Zusammenhalt.

Pentagon-Experten erläuterten gegenüber der "New York Times", dass eine Einheit schon ab einem Verlust von zehn Prozent der Mannschaft ihren Kampfauftrag nicht mehr erfüllen kann. Dann muss sie verstärkt und neu organisiert werden. Nach westlichen Schätzungen ist die Zahl der gefallenen oder verletzten russischen Soldaten diesem Wert im Mittel schon sehr nahe.

