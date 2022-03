Scholz: Mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft

Mi, 23.03.2022, 11.08 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will sich weiter für ein Ende des Kriegs in der Ukraine einsetzen. "Wir werden nichts unversucht lassen, bis wieder Frieden herrscht auf unserem Kontinent", sagte er in der Generaldebatte im Bundestag. Der russische Präsident Wladimir Putin zerstöre mit dem Krieg nicht nur die Ukraine, sondern auch Russlands Zukunft, sagte Scholz weiter.