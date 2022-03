Biden über Putin: "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben"

So, 27.03.2022, 09.42 Uhr

In der Konfrontation mit Russland infolge des Ukraine-Kriegs hat US-Präsident Joe Biden unumwunden die Entmachtung von Kreml-Chef Wladimir Putin gefordert. "Dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben", sagte Biden in einer Rede zum Abschluss seines Polen-Besuchs.