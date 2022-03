Selenskyj will mögliche Neutralität der Ukraine "gründlich" prüfen

Mo, 28.03.2022, 09.34 Uhr

In den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs in der Ukraine will die Regierung in Kiew die Frage der von Russland geforderten Neutralität des Landes "gründlich" prüfen. Dies sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Interview mit mehreren unabhängigen russischen Medien.