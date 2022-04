Pentagon: Russland ist für Gräueltaten in Butscha verantwortlich

Pentagon: Russland ist für Gräueltaten in Butscha verantwortlich

Di, 05.04.2022, 09.00 Uhr

Der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, hat Russland für die Gräueltaten in dem Ort Butscha bei Kiew verantwortlich gemacht. Er kündigte an, dass sich die USA an der Verfolgung mutmaßlicher Kriegsverbrechen beteiligen werden.