Ukraine-Krieg: Keine Kohle aus Russland mehr - Das sind die Folgen

Habeck will russische Energie-Importe drastisch reduzieren

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die Energie-Importe aus Russland drastisch reduzieren. Beim Öl könnte Deutschland bis Jahresende unabhängig von Russland werden, bei der Kohle bis zum Herbst, sagte Habeck. Schwieriger ist die Lage beim Erdgas. of Russia's $27 billion liquefied natural gas plant in the snow-covered plains of the Arctic