Ukraine: Als Mädchen weltberühmt - Frau spielt besondere Rolle im Krieg

Oliwia Dabrowska ist weltberühmt geworden: als kleines Mädchen mit dem roten Mantel, in der Hollywood-Adaptation "Schindlers Liste" aus dem Jahr 1993. Die Verfilmung der wahren Begebenheit ist rund 30 Jahre her. Aus Oliwia Dabrowska ist längst eine erwachsene Frau geworden. Jetzt tritt sie wieder in Erscheinung – in einer ungewöhnlichen Rolle.

Dabrowska koordiniert an der polnischen-ukrainischen Grenze eine Gruppe von freiwilligen Helferinnen und Helfern, wie die US-Zeitung "New York Post" berichtet. Demnach hat sie bereits vorübergehende Unterkünfte für zehn Familien aus der Ukraine organisiert und für den Weitertransport Hunderter weiterer Geflüchteter in andere polnische Städte gesorgt. Lesen Sie auch: Ukraine-Krieg: Hund überlebt Massaker von Butscha im Auto

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich Dabrowska in einer schwarzen Winterjacke. Darüber trägt sie eine gelbe Warnweste. Im Hintergrund sind Reisebusse zu sehen. Feuerkörbe mit Holz stehen herum. Das Foto datiert vom 13. März. "Das bin ich, nahe der polnisch-ukrainischen Grenze bei Korczowa", schreibt Dabrowska. Korczowa sei der nächste Grenzübergang bei der ukrainischen Stadt Yavoriv, das von russischen Streitkräften an jenem Tag bombardiert worden sei. Yavoriv sei nur 20 Kilometer von Polen entfernt. "So nah! Ich habe Angst, aber das motiviert mich nur noch mehr, den Geflüchteten zu helfen." Sie schließt ihren Post mit einem Aufruf zur Unterstützung. Sie und ihr Helferteam bräuchten Geld, um Benzin, Hygieneartikel und Sachen für Kinder zu organisieren.

"Schindlers Liste": User zeigen sich tief bewegt von Dabrowskas Rolle

In "Schindlers Liste" stellte Dabrowska ein Kind dar, das ohne Eltern ganz verloren durch das grausame Treiben im Krakauer Ghetto Plaszów irrt. Mit dem auffälligen roten Mantel in dem ansonsten in Schwarz-Weiß gehaltenen Film zieht es alle Blicke auf sich. Auch der Industrielle Oskar Schindler (dargestellt von Liam Neeson) entdeckt das Mädchen, das schließlich in einem Hausflur verschwindet, scheinbar gerettet. Ein Jahr später sieht Schindler jedoch ihre Leiche, wieder sticht der rote Mantel ins Auge. Schindlers unglaubliche Geschichte von der Rettung Tausender Jüdinnen und Juden beeindruckt bis heute Menschen auf der ganzen Welt.

Ukraine-Krise - Alle News zum Konflikt

Ein User kommentiert unter ihrem Post: "In all diesen Jahren habe ich deine Rolle in 'Schindlers Liste' nie vergessen können. Ich muss weinen, wenn ich an das kleine Mädchen denke." Er sei der Sohn polnischer Auswanderer, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Kanada getroffen und ein neues Leben begonnen hätten. "Mein Herz bricht beim Gedanken an die Ukraine."

Ein anderer schreibt: "Ich werde deine Rolle in 'Schindlers Liste' nie vergessen können." Er zitiert den Spruch, den die geretteten Jüdinnen und Juden dem Unternehmer Oskar Schindler in einen Ring zum Andenken gravierten: "Wer nur einziges Leben rettet, rettet die ganze Welt."

Ukraine-Krise – Hintergründe und Erklärungen zum Konflikt

(fmg/dpa/AFP/epd)

Dieser Artikel erschien zuerst auf www.waz.de

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de