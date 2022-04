Anne Spiegel: Grüne Familienministerin tritt zurück

Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) hat ihren Rücktritt eingereicht. Am Wochenende war durch einen Bericht der "Bild am Sonntag" bekannt geworden, dass die damalige Umweltministerin in Rheinland-Pfalz zehn Tage nach der Flutkatastrophe zu einem vierwöchigen Familienurlaub nach Frankreich aufgebrochen war und diesen nur einmal für einen Ortstermin im Ahrtal unterbrochen hatte.

Spiegel erklärte am Montag schriftlich über ihr Ministerium: "Ich habe mich heute aufgrund des politischen Drucks entschieden, das Amt der Bundesfamilienministerin zur Verfügung zu stellen." Sie tue dies, um Schaden vom Amt abzuwenden.

Spiegel: Vier Wochen Urlaub zehn Tage nach der Katastrophe

Seit Wochen gab es Kritik an Spiegels Umgang mit der Flut. Mehr als drei Stunden lang hatte ein Untersuchungsausschuss zur Flut im Mainzer Landtag sie dazu befragt. Über den Sonntag war der Druck weiter gewachsen, nachdem bekannt geworden war, dass die Ministerin zehn Tage nach der Flut einen vierwöchigen Familienurlaub in Südfrankreich angetreten hatte. Ursula Heinen-Esser (CDU), bis dahin Umweltministerin in Nordrhein-Westfalen, war erst kurz zuvor wegen eines ähnlichen Sachverhalts zurückgetreten. Die Forderungen, Spiegel solle dasselbe tun, wurden immer lauter.

Mit tiefen Einblicken in ihr Privatleben versuchte die Grünen-Politikerin in einem Statement am Sonntagabend zu erklären, warum dieser Urlaub nötig war. Im März 2019, sagte Spiegel, habe ihr Mann, der sich um die vier gemeinsamen Kinder kümmert, einen Schlaganfall erlitten. In der Folge habe er "ganz unbedingt" Stress vermeiden sollen. Doch die Corona-Pandemie habe die Familie, deren Kinder im Kita- und Grundschulalte sind, stark belastet und auch bei den Kindern Spuren hinterlassen, so die Ministerin. Die Kinder seien "nicht gut" durch die Pandemie gekommen.

Die Grünen legten Spiegel am Sonntag bereits den Rücktritt nahe

Doch eine Erklärung, warum sie in einer solchen familiären Situation ein Amt als Bundesministerin antrat, blieb aus. Die Frage, die viele Kommentatorinnen und Kommentatoren am Montag umtrieb: Kann jemand in einer solchen Situation so viel politische Verantwortung übernehmen?

Bei den Grünen hieß die Antwort auf diese Frage offenbar: nein. Nach einem Bericht der "Bild" gab es am Sonntag eine grüne Krisensitzung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck, Außenministerin Annalena Baerbock, und den Partei- und Fraktionsvorsitzenden zu einer Krisensitzung. Dabei sei Spiegel der Rücktritt nahegelegt worden. Sie habe aber darum gebeten, noch eine Chance zu bekommen, berichtete das Blatt. Die Grünen haben ein Statement für Montagnachmittag angekündigt.

