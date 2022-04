TV-Duell: Macron und Le Pen greifen sich kurz vor Stichwahl heftig an

Do, 21.04.2022, 08.14 Uhr

Wenige Tage vor der Stichwahl in Frankreich haben sich Präsident Emmanuel Macron und seine rechtspopulistische Herausforderin Marine Le Pen im Ringen um die letzten unentschlossenen Wähler gegenseitig heftig angegriffen. In this department, Marine Le Pen achieved by far her best score in Ile-de-France with 23.6% of the vote, in a tight race with Jean-Luc Mélenchon (25.9%) and Emmanuel Macron (25%).