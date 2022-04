Präsidentschaftsstichwahl in Frankreich entscheidet über Kurs des Landes

So, 24.04.2022, 16.23 Uhr

In einer Richtungswahl bestimmen die Franzosen den künftigen Kurs ihres Landes: Knapp 49 Millionen Wähler waren am Sonntag aufgerufen, in der Stichwahl zwischen dem amtierenden Präsidenten Emmanuel Macron und seiner rechtspopulistischen Herausforderin Marine Le Pen zu entscheiden.