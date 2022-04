Putin bei Oster-Gottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau

So, 24.04.2022, 17.33 Uhr

Russlands Präsident Wladimir Putin hat in Moskau das orthodoxe Osterfest gefeiert: Er nahm an einem Gottesdienst in der Christ-Erlöser-Kathedrale teil.