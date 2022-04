Ukraine-Krieg Deutschland liefert nun doch Panzer – So kam es zum Kurswechsel

Die Bundesregierung ist nun doch zur Unterstützung der Ukraine mit Panzern bereit. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigte am Dienstag an, dass Deutschland der Lieferung von gebrauchten Flugabwehrpanzern vom Typ Gepard zustimme. Dabei handelt es sich um Panzer aus Beständen des Rüstungskonzerns Krauss-Maffei Wegmann, das Unternehmen verfügt über etwa 50 von der Bundeswehr ausgemusterte Gepard.

Bis die Ukraine diese Panzer einsetzen kann, dürften aber mindestens einige Wochen vergehen. Die Zeit drängt jedoch, die ukrainische Armee stemmt sich derzeit gegen eine russische Offensive im Osten des Landes. Die Bundesregierung ist daher nach den Worten Lambrechts auch bereit, osteuropäischen Nato-Staaten an die Ukraine weitergegebenes Gerät zu ersetzen.

„Damit die Ukraine schnell auch an schwere Waffen kommt, die keine lange Ausbildung erfordern, haben wir mit unseren Partnern in Osteuropa einen Ringtausch initiiert“, sagte die SPD-Politikerin. „Sie geben Gerät aus sowjetischer Produktion an die Ukraine und wir füllen diese Lücken auf. Hier kann man noch mehr tun, wir sind dazu bereit.“

Slowenien liefert Panzer an die Ukraine und bekommt Ersatz aus Deutschland

Einen solchen Ringtausch hat Deutschland bereits mit Slowenien vereinbart: Der Nato-Staat soll den noch in der Sowjetunion entwickelten und der ukrainischen Armee geläufigen T-72-Kampfpanzer an die Ukraine weitergeben. Im Gegenzug soll Slowenien dafür den Schützenpanzer Marder sowie den Radpanzer Fuchs aus Deutschland bekommen.

Trotz eindringlicher Bitten der Ukraine hatte sich die Bundesregierung lange dagegen gesträubt, das von Russland angegriffene Land außer etwa mit Munition, Panzerfäusten und Flugabwehrraketen auch mit schweren Waffen wie Panzern zu beliefern. Zur Begründung hieß es in den vergangenen Wochen, dass die Ukraine mit den Waffen aus westlicher Produktion ohne Ausbildung, Ersatzteile und Munition nichts anfangen könne. Zudem wurde betont, dass keine Linie überschritten werden solle, die Deutschland zum Kriegsteilnehmer mache.

Diese Haltung stieß international, aber auch in Deutschland und sogar in der Ampel-Koalition auf scharfe Kritik. Besonders aus den Reihen von FDP und Grünen kamen zuletzt laute Forderungen, der Ukraine schneller und umfassender zu helfen. Nicht nur mit der Freigabe der Panzerlieferungen vollzieht die Bundesregierung nun einen Kurswechsel. Lambrecht kündigte zudem an, dass die Bundeswehr gemeinsam mit der US-Armee auch die ukrainische Armee ausbilden will – und zwar in Deutschland.

Deutschland will ukrainische Soldaten ausbilden

„Wir arbeiten gemeinsam mit unseren amerikanischen Freunden bei der Ausbildung von ukrainischen Truppen an Artilleriesystemen auf deutschen Boden“, sagte die Verteidigungsministerin bei einem internationalen Ministertreffen auf der US-Basis Ramstein in Rheinland-Pfalz. Zudem wolle Deutschland zusammen mit den Niederlanden „Ausbildung an Panzerhaubitzen und Munition für die Ukraine bereitstellen, denn wir wissen alle, dass in diesem Konflikt Artillerie ein wesentlicher Faktor ist“.

CDU Und CSU hatten die Bundesregierung wegen ihrer bisherigen Haltung zur Lieferung schwerer Waffen zuletzt scharf kritisiert. Die Unionsfraktion setzte die Koalition unter Druck, indem sie einen Antrag zur Lieferung schweren Geräts vorlegte, der am Donnerstag zur Abstimmung im Bundestag kommen soll. Die Fraktionen der Ampel-Koalition veröffentlichten am Dienstag einen eigenen Antrag zur Unterstützung der Ukraine, an dem am Wochenende intensiv gearbeitet worden war.

Darin fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP die Bundesregierung auf, „die Lieferung benötigter Ausrüstung an die Ukraine fortzusetzen und wo möglich zu beschleunigen und dabei auch die Lieferung auf schwere Waffen und komplexe Systeme etwa im Rahmen des Ringtausches zu erweitern“. Dies solle aber geschehen, „ohne die Fähigkeiten Deutschlands zur Bündnisverteidigung zu gefährden“, heißt es ausdrücklich in dem zehnseitigen Papier, das unserer Redaktion vorliegt.

Ampel spricht sich für schnellere Waffenlieferungen aus

Die Bundesregierung soll demnach zudem prüfen, „ob weitere Waffen abgegeben werden können und aktiv auf andere Länder“ zugehen, „um ihnen einen Ringtausch anzubieten“. Deutschland solle zudem in Abstimmung und Kooperation mit den Partnern kurz-, mittel- und langfristig die Ausbildung der ukrainischen Armee unterstützen.

Dies umfasse auch „die Bedienung der gelieferten Waffensysteme in Deutschland oder auf Nato-Gebiet“. Ausrüstungslücken bei der Bundeswehr, die durch die Abgabe an die Ukraine entstanden sind, sollten „schnellstmöglich“ geschlossen werden“, fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP.

