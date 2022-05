Mit Milchkühen nahe der Front: Familien harren in der Ost-Ukraine aus

Sa, 14.05.2022, 17.29 Uhr

Trotz Kämpfen in der Ostukraine flüchten einige Menschen nicht aus der Region - zum Beispiel, weil sie in der Landwirtschaft tätig sind und ihre Milchkühe nicht zurücklassen wollen, so wie die Melkerinnen Oksana But und Ljudmyla Dynalewskaja mit ihren Kindern.