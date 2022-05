Landtagswahl in NRW: Hochrechnungen & Ergebnis – CDU gewinnt, bitterer Abend für SPD & FDP

In Nordrhein-Westfalen wird ein neuer Landtag gewählt. Von Wirtschaft über Pandemie bis Ukraine-Krieg - die Wähler haben ganz unterschiedliche Themen, die sie bewegen, wie eine Umfrage in Düsseldorf zeigt.

Ergebnis Landtagswahl in NRW: CDU gewinnt, historisches Tief für SPD

Nordrhein-Westfalen hat einen neuen Landtag gewählt. Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst ist klar stärkste Kraft geworden. Laut der ersten Hochrechnung liegen die Christdemokraten deutlich vor der SPD mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty.

Die Grünen erzielen ein Rekordergebnis, sie dürften bei der Regierungsbildung zu einem entscheidenden Faktor werden. Die bislang mitregierende FDP erleidet dagegen schwere Verluste. Sie schafft es laut der Hochrechnung nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde und muss damit um den Wiedereinzug in den Landtag zittern.

So hat NRW laut der Hochrechnung um 19.11 Uhr abgestimmt:

CDU: 35,9 Prozent

SPD: 27,1 Prozent

Grüne: 18,1 Prozent

FDP: 5,3 Prozent

AfD: 5,6 Prozent

Linke: 2,0 Prozent

Die Wahlbeteiligung sinkt auf 56,0 Prozent (2017: 65,2 Prozent).

Quelle: Infratest dimap

Landtagswahl in NRW: Mehrere Koalitionen möglich

Die seit fünf Jahren regierende schwarz-gelbe Koalition hat nach der Hochrechnung keine Mehrheit mehr. Denkbar wäre unter anderem ein schwarz-grünes Bündnis. Kutschaty könnte aber auch versuchen, als Zweitplatzierter ein Ampel-Bündnis mit Grünen und FDP nach dem Vorbild im Bund zu schmieden – sofern die FDP wieder in den Landtag einzieht. Unter Umständen könnte es sogar knapp für Rot-Grün reichen.

Grüne und FDP hatten sich im Wahlkampf alle Bündnisoptionen offengehalten. Die Grünen machten aber deutlich, dass sie eine Zweierkoalition bevorzugen. Mit ihrem starken Ergebnis dürften sie die „Königsmacher“ werden. Ihre Spitzenkandidatin Mona Neubaur hatte zuletzt erklärt, es sei „vielleicht gar nicht so spielentscheidend“, welcher Mann Ministerpräsident werde.

NRW: Wüst sieht Auftrag für Regierungsführung

Hendrik Wüst sieht nach dem Erfolg der CDU bei der Landtagswahl einen klaren Auftrag, weiter die Regierung zu führen. Die Wähler in Nordrhein-Westfalen hätten die CDU „ganz klar zur stärksten Kraft gemacht“, sagte Wüst am Sonntag in Düsseldorf. „Das ist der Auftrag, eine künftige Regierung zu bilden und zu führen.“

Wüst dankte dem bisherigen Koalitionspartner FDP, der bei dem Urnengang herbe Verluste einfuhr und nach den Hochrechnungen von ARD und ZDF nur noch knapp über der Fünfprozenthürde landete. Damit ist eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition nicht mehr möglich.

Die CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst ist bei der Landtagswahl in NRW klar stärkste Kraft geworden. Foto: Oliver Berg/dpa

SPD-Spitenkandidat Thomas Kutschaty räumte ein, dass die SPD ihr Wahlziel, bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stärkste Partei zu werden, verfehlt hat. „Wir wollten stärkste Partei werden. Das ist uns nicht gelungen“, sagte Kutschaty am Sonntagabend. Das Ergebnis sei leider nicht so hoch wie sich das die NRW-SPD vorgestellt habe. Aber das Ziel, dass die schwarz-gelbe Koalition keine Mehrheit mehr besitze, sei erreicht worden. Kutschaty gratulierte CDU und Grünen zu ihren voraussichtlichen Zugewinnen.

Landtagswahl in NRW: 13 Millionen Wahlberechtigte

In Nordrhein-Westfalen waren mehr als 13 Millionen Wahlberechtigte zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Laut Umfragen waren viele Stimmberechtigte bis zuletzt unentschieden, wen sie wählen. (dpa/bef)

