NRW-Landtagswahl: Grünen-Chefin Lang nennt Bedingungen fürs Regieren

Berlin Grünen-Chefin Ricarda Lang über mögliche Regierungskoalitionen in NRW – und warum es kein Bündnis der beiden Wahlsieger geben muss.

Die nordrhein-westfälische Grünen-Spitzenkandidatin Mona Neubaur sieht das Rekordergebnis bei der Landtagswahl auch als Folge der Politik ihrer Partei im Bund. Sie habe im Wahlkampf gemerkt, dass ihnen der "Politikstil" der Ministerinnen und Minister in der Ampel-Koalition geholfen habe, sagte sie vor Anhängern in Düsseldorf.

Interview Grünen-Chefin Lang nennt Bedingungen fürs Regieren in NRW

Wer wird Nordrhein-Westfalen in den kommenden fünf Jahren regieren? Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, macht im Interview deutlich: Es muss kein Bündnis der beiden Wahlsieger sein.

Die Grünen haben ihr Ergebnis in Nordrhein-Westfalen verdreifacht. Hat die Ampel im Bund so viel Rückenwind gebracht?

Ricarda Lang: Wir haben in Nordrhein-Westfalen unser historisch bestes Ergebnis erzielt. Die Bürgerinnen und Bürger in NRW haben die Grünen klar in die Regierung gewählt, das ist ein großartiger Erfolg für unsere Spitzenkandidatin Mona Neubaur und ihr Team.

Grünen-Chefin Ricarda Lang über mögliche Regierungskoalitionen in NRW. Foto: IMAGO/Ying Tang / IMAGO/NurPhoto

Wir haben gezeigt, im Bund und im Land, dass wir die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen unserer Zeit geben, ob Energiewende und Mobilität, bezahlbare Mieten und soziale Gerechtigkeit. Dafür haben uns die Wählerinnen und Wähler das Vertrauen ausgesprochen.

Die CDU liegt in NRW klar vorn. Läuft es auf eine schwarz-grüne Landesregierung hinaus?

Lang: Wir wollen an der Regierung zukunftsweisende Projekte umsetzen: Nordrhein-Westfalen soll die erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden. Mit ambitioniertem Klimaschutz wollen wir neuen Wohlstand und neue Arbeitsplätze schaffen. Und das wird auch die Priorität in den anstehenden Sondierungsgesprächen sein.

Sie können sich auch eine Ampel mit den Wahlverlierern SPD und FDP vorstellen?

Lang: Wer sich mit uns glaubwürdig auf den Weg in die klimaneutrale und digitale Zukunft macht, hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit und zu gesellschaftlichem Zusammenhalt, das werden die Verhandlungen in den kommenden Tagen zeigen.

