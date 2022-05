Washington Es ist eine Tat, die kaum zu fassen ist: Ein 18-Jähriger stürmt in eine Grundschule und richtet ein Blutbad an. 19 Kinder sterben.

Einsatzkräfte an der Grundschule in Uvalde.

Amoklauf USA: Amokläufer tötet 19 Kinder an Grundschule in Texas

An einer Grundschule im US-Bundesstaat Texas hat ein bewaffneter 18-Jähriger mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen. Der Schütze selbst sei ebenfalls getötet worden, offenbar durch Polizisten am Tatort, sagte Gouverneur Greg Abbott in einer ersten Stellungnahme. Er sprach von einer schrecklichen und unbegreiflichen Tat, die sich in der Kleinstadt Uvalde im Süden von Texas ereignet habe.

In Uvalde, 90 Minuten Auto-Fahrzeit westlich von San Antonio, war die Dimension eines Schusswaffen-Vorfalls lange Zeit unklar, der sich an der Robb-Grundschule ereignet hatte. Details zu den genauen Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Die Ermittler gehen aber von einem Einzeltäter aus. Zwei Polizisten sind nach Abbotts Angaben bei dem Schusswechsel leicht verletzt worden. Es ist das bislang schlimmste Schulmassaker in den USA in diesem Jahr.

News-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schüsse an Grundschule: Amokläufer schießt zunächst auf Großmutter

Salvador Ramos, der 18-jährige Amokläufer, der aus Uvalde stammte und wie 85 Prozent der Bevölkerung dort hispanische Wurzeln hatte, suchte sich den vorletzten Tag vor den Sommerferien aus für seinen Massenmord.

Die Polizei von Uvalde machte zunächst keine Angaben zu der Zahl der Todesopfer. Erick Estrada von Ministerium für öffentliche Sicherheit in Texas äußerte sich im Gespräch mit dem Sender CNN zu den Zahlen. Er schilderte auch die Ereignisse vor dem Massaker. Der Ramos habe zunächst auf seine Großmutter geschossen, sagte Estrada. Der Vorfall habe sich in der Wohnung der Großmutter ereignet – diese wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sie schwebt nach Polizeiangaben in Lebensgefahr.

Einsatzkräfte an der Grundschule in Uvalde. Foto: dpa

Gegen 11.30 Uhr sei Ramos mit einem Auto zur Schule gefahren und habe dort einen Unfall gebaut, sagte Estrada. Er habe dann das Auto verlassen und sei mit einer Schutzweste bekleidet, einem Rucksack und einem Gewehr in die Schule eingedrungen. Dort habe er das Feuer eröffnet. Der 18-Jährige sei dann vom Sicherheitspersonal der Schule gestellt worden. Estrada betonte allerdings, dass die Ermittlungen noch liefen und diese Informationen noch vorläufig seien.

Amoklauf in Uvalde: Schütze zeigte sich auf Instagram mit Waffen

Auf einem inzwischen gesperrten Instagram-Konto ist Ramos zu sehen mit einem narzisstischen Schwarz-Weiß-Selfie und zwei schweren Waffen. Kurz vor der Tat kommunizierte er laut Behörden mit einer anonymen jungen Frau und machte diffuse Andeutungen, das etwas bevorstehe.

Über den Hintergrund der Tat in Uvalde war zunächst wenig bekannt. Die Ermittler hielten sich bedeckt. Medienberichten nach soll der Schütze die bei der Tat verwendete Waffe vor rund einer Woche kurz nach seinem 18. Geburtstag gekauft haben. Das Verhalten des Schützen habe sich zuletzt verändert, zitierte die „Washington Post“ einen Jugendfreund des Schützen. Er habe bei seiner Mutter und manchmal bei seiner Großmutter gelebt und sich in letzter Zeit aggressiv verhalten.

Biden reagiert in Rede an die Nation

Für US-Präsident Joe Biden, der gerade erst zum Kondolenz-Besuch in Buffalo/New York weilte, wo der 18-jährige weiße Rassist Payton Gendron zehn Menschen in einem Supermarkt, fast ausnahmslos Schwarze, umbrachte, ist die texanische Katastrophe innenpolitisch ein weiterer Tiefschlag.

In Buffalo hatte der Demokrat zum x-ten Mal in seiner fast 50-jährigen politischen Karriere schärfere Waffengesetze gefordert. Wissend, dass im Kongress dazu die politischen Mehrheiten fehlen. Weil vor allem die republikanische Partei das verfassungsmäßige Recht auf Waffenbesitz gegen alle Versuche der Einschränkung mit Klauen und Zähnen verteidigt.

Noch am Abend nach seiner Rückkehr aus Japan ging Biden im Weißen Haus sichtlich gebrochen mit bebender Stimme vor die Kameras und machte seiner Verbitterung Luft. „Als Nation müssen wir uns fragen, wann in Gottes Namen wir der Waffenlobby die Stirn bieten werden. Wo in Gottes Namen ist unser Rückgrat?” Dass ein 18-Jähriger einfach in ein Waffengeschäft gehen und zwei Sturmgewehre kaufen könne, „ist schlichtweg falsch”.

US-Präsident Joe Biden äußert sich im Weißen Haus über den Amoklauf an einer Grundschule in Texas. Foto: dpa

Seit Sandy Hook, als Biden noch Vizepräsident unter Barack Obama war, seien 900 Schusswaffen-Vorfälle an US-Schulen geschehen. „Ich bin es leid. Wir müssen handeln.” Der Präsident betonte erneut, dass andere Länder ebenfalls Konflikte und Probleme mit psychisch Kranken hätten – aber keine Massaker dieser Dimension. Sein Mantra: „Das muss aufhören.”

Bereits zwei große Massaker Ende Mai

Tut es aber nicht. Im Gegenteil. Die Bürgerrechts-Organisation „Gun Violence Archive” hat für dieses Jahr bereits rund 220 „mass shootings” (mit mehr als vier Verletzten oder Toten) registriert.

Dass bereits Ende Mai mit Buffalo (zehn Tote) und Uvalde (insgesamt 17 Tote) zwei Mega-Massaker zu verzeichnen sind, gilt unter Experten für Waffengewalt als „furchterregender Vorbote” für den traditionell blutigen amerikanischen Hochsommer mit seinen wochenlangen Extrem-Hitze-Perioden bis Ende September.

Fachleute erinnern zudem daran, dass im Zuge der Corona-Pandemie fast 15 Millionen Waffen zusätzlich verkauft worden seien. In US-Privathaushalten werden rund 340 Millionen Schießeisen vermutet. Jeden Tag sterben statistisch gesehen 120 Menschen in den USA an Waffengewalt, das Gros durch Suizid.

Amokläufe an US-Schulen kommen in trauriger Regelmäßigkeit vor

Amokläufe, auch an Schulen, kommen in den USA in trauriger Regelmäßigkeit vor. Besondere Erschütterung hatte ein Massaker an einer Grundschule vor zehn Jahren ausgelöst: Im Dezember 2012 hatte ein 20-Jähriger mit schweren psychischen Problemen in Newtown im Bundesstaat Connecticut zunächst seine Mutter erschossen.

Dann war er in seine Grundschule, die Sandy Hook Elementary School, gegangen und hatte dort 20 Schulkinder und sechs Lehrer getötet. Den Ermittlern zufolge war die Tat rassistisch motiviert – 11 der 13 Opfer waren schwarz. Anschließend brachte er sich selbst um. Die Tat löste damals landesweit einen Schock aus und sorgte auch über die Grenzen der USA hinaus Entsetzen aus. (diha/dpa)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de