Ein bisschen Zärtlichkeit: Hochzeiten in Zeiten des Krieges

Di, 21.06.2022, 07.19 Uhr

Etwas Zärtlichkeit inmitten des Krieges in der Ukraine: Zwei Paare heiraten in der kleinen Stadt Druschkiwka, rund 40 Kilometer von der Frontlinie im Osten entfernt. Die Soldatinnen und Soldaten kehren noch am selben Tag an die Front zurück.