Gas-Preise könnten sich verdreifachen – Netzagentur-Chef schlägt Alarm

Die @bnetza hat verschiedene Szenarien für die Gaslage in 🇩🇪 modelliert.

➡️ In einem werden die Speicherziele erreicht.

➡️ In 3 Varianten entsteht keine Mangellage, aber sehr niedrige Speicherstände nach dem Winter.

➡️ In 3 Varianten gibt es einen Gasmangel von 19/44/107 TWh.