Selenskyj: Wiederaufbau in der Ukraine muss schon jetzt beginnen

Di, 05.07.2022, 10.41 Uhr

Die ukrainische Regierung schätzt die Kosten für den Wiederaufbau ihres vom russischen Angriffskrieg zerstörten Landes auf mindestens 720 Milliarden Euro. Der Wiederaufbau seines Landes müsse schon jetzt beginnen, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer per Video übertragenen Rede zur Wiederaufbaukonferenz in der Schweiz.