Diplomatische Vertretung von Donezk in Moskau eröffnet

Di, 12.07.2022, 20.20 Uhr

Die prorussischen Separatisten der selbsternannten Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine haben in Moskau ihre diplomatische Vertretung eröffnet. Die Chefin des "Außenministeriums" der Volksrepublik, Natalja Nikanorowa, kündigte eine Volksabstimmung zur Eingliederung der Region in den russischen Staat an.