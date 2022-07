Ein Jahr Hochwasser-Katastrophe: Bewegende Gedenkfeier im Ahrtal

Do, 14.07.2022, 20.24 Uhr

Mit einer bewegenden Gedenkfeier haben Betroffene und Spitzenpolitiker im Ahrtal an die Hochwasserkatastrophe vor einem Jahr erinnert. An einer Menschenkette in Bad Neuenahr-Ahrweiler beteiligte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Menschen in der Region bei einem Besuch Mut zu.

