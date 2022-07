Prinz Harry: "Unsere Welt steht in Flammen"

Di, 19.07.2022, 12.53 Uhr

Der britische Prinz Harry hat am Nelson-Mandela-Tag vor den Folgen des Ukraine-Kriegs für Afrika gewarnt. "Unsere Welt steht in Flammen - wieder einmal", sagte er vor der UN-Hauptversammlung in New York.

