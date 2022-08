Baerbock in der Türkei: Diplomatie an der Schmerzgrenze

So, 31.07.2022, 22.23 Uhr

Am zweiten Tag ihres Besuchs in der Türkei trifft sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock mit prominenten Vertretern der türkischen Opposition. Nach ihrem denkwürdigen Auftritt mit Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Vortag ist dies ein weiterer Auftritt, der der Führung in Ankara sauer aufstoßen dürfte.