Schiff mit Getreide aus der Ukraine durchfährt Bosporus

Mi, 03.08.2022, 16.23 Uhr

Nach seiner Inspektion im Schwarzen Meer vor Istanbul hat der Frachter "Razoni" den Bosporus durchfahren. Das Schiff mit tonnenweise Mais an Bord war am Montag in Odessa gestartet und ist auf dem Weg in den Libanon.

Video: Krise, Krieg, Konflikt