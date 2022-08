Nackt-Protest: Kanzler Scholz von Oben-Ohne-Demonstrantinnen überrascht

Beim "Tag der offenen Tür" im Bundeskanzleramt ist es zu einem überraschenden Zwischenfall gekommen. Während eines Rundgangs durch den Garten baten zwei Frauen BundeskanzlerOlaf Scholz um ein gemeinsames Foto. Als sie schließlich neben dem SPD-Politiker standen, hätten die Frauen ihre Oberteile ausgezogen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Oben-ohne im Kanzleramt: Demonstrantinnen fordern Gasembargo von Scholz

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei den Besucherinnen um Demonstrantinnen, die "Gas-Embargo now" auf ihre nackten Oberkörper geschrieben hatten und somit ein Ende der russische Gaslieferungen nach Deutschland forderten. Eine überraschende Situation für Bundeskanzler Scholz, der aber tapfer lächelte und sich nicht aus der Ruhe bringen ließ. Die Oben-Ohne-Demonstrantinnen wurden laut AFP unmittelbar von Sicherheitsleuten abgedrängt. Lesen Sie auch: Gas, Kohle, Öl – So abhängig sind andere Länder von Russland

Die Oben-Ohne-Aktivistinnen wurden umgehend von Sicherheitsleuten abgedrängt. Zuvor bewarfen sie den Kanzler mit Papiergeld. Foto: Adam Berry/Getty Images

Nackt-Protest für Gasembargo: Bundesregierung lehnt Importstopp ab

Der Hintergrund des Nackt-Protests dürfte die Haltung der Bundesregierung zu einem Gasembargo gegen Russland sein. Dieses lehnt sie derzeit der Begründung ab, dass eine sichere Energieversorgung ohne russisches Gas nicht gewährleistet sei. Allerdings hat Russland die Lieferungen inzwischen stark eingeschränkt.

Während eines Bürgergesprächs verwies Scholz am Sonntag zudem auf alternative Importwege, die die Abhängigkeit von Russland beenden sollen. Unter anderem sind neue Flüssiggasterminals in Bau, von denen „wir hoffen können, dass wir Anfang des nächsten Jahres die ersten in Betrieb nehmen können", so der Bundeskanzler. Mehr zum Thema: Gas sparen – Diese Regeln plant Wirtschaftsminister Habeck

(fmg/mit AFP)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de.

