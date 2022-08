Bei Anschlag getötete Daria Dugina: Trauerfeier in Moskau

Di, 23.08.2022, 14.53 Uhr

Hunderte Menschen haben in Moskau an einer Trauerfeier für Daria Dugina teilgenommen - die Tochter eines kremlnahen Ideologen wurde am Wochenende bei einem Anschlag getötet. Auch ihr Vater Alexander Dugin und seine Frau nahmen an der Feier in einem Saal des Ostankino-Fernsehzentrums teil.

