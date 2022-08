Abhörskandal in Griechenland: Protest vor dem Parlament

Fr, 26.08.2022, 12.54 Uhr

Wegen des Abhörskandals in Griechenland haben mehrere hundert Menschen vor dem Parlament in Athen demonstriert. Es geht um die Bespitzelung eines Oppositionspolitikers und zweier Journalisten. Die Enthüllung der illegalen Überwachungen vor einigen Wochen schlug hohe Wellen. Nun will sich das Parlament in einer Debatte mit dem Skandal beschäftigen.

Video: Politik, Wirtschaft und Finanzen, Justiz, Kriminalität, Krise, Krieg, Konflikt