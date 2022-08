Ukraine-Krieg: Sorge vor GAU - Wie sicher ist Saporischschja?

Das Atomkraftwerk Saporischschja ist wieder am Netz. Russland wie die Ukraine warnen jedoch vor einem Austritt von Radioaktivität. In Kiew betonte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Samstag, "dass die Situation sehr riskant und gefährlich bleibt."

Zwischenzeitlich waren alle sechs Reaktoren abgeschaltet worden, als eine Hochspannungsleitung beschädigt wurde und ausfiel. Die Ukraine nannte russischen Artilleriebeschuss als Ursache. Die Russen sprachen von einem Brand als Auslöser eines Kurzschlusses. Eine akute Gefahr bestand nicht, weil der Kühlbetrieb gesichert war. Als Back-up sicherte ein nahes Wärmekraftwerk die Notstromversorgung.

Beide Seiten im Ukraine-Krieg werfen sich gegenseitig einen Beschuss vor. Laut Kraftwerksbetreiber Enerhoatom ist Europas größter Atommeiler innerhalb eines Tages mehrfach von russischem Militär beschossen worden. Umgekehrt behauptet Moskau, das AKW sei binnen 24 Stunden dreimal von ukrainischer Seite beschossen worden. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen und schließen sich nicht aus.

Für Heinz Smital von Greenpeace bleibt die Lage brisant, weil die Kämpfe anhalten. Prinzipiell seien die Reaktoren sehr robust. Einen zufälligen seitlichen Raketentreffer könne das AKW überstehen. Doch bei einer gezielten Attacke könnte es zum GAU kommen, sagte er im Info-Radio. "Es ist ein absolutes Unding, dass Truppen auf dem Gelände sind", warnte der Kernkraftexperte Sebastian Stransky im "Spiegel". Russland betonte erneut, dass die Streitkräfte lediglich die Anlage bewachten, sie hätten dort jedoch keine schweren Waffen.

Im Laufe des Tages ist die Hochspannungsleitung wiederhergestellt worden, die den Strom ins ukrainische Netz transportiert. Einer der abgeschalteten Blöcke wurde daraufhin angefahren. Dieser Reaktor kann auch den Rest des Standorts, also die weiteren fünf Reaktoren versorgen. Saporischschja ist wieder im Normalbetrieb.

Es ist die einzig verbliebene Einspeiseleitung. Drei weitere sind ausgefallen, weil sie beschädigt wurden. Im Prinzip kann ein Meiler in den so genannten Inselbetrieb gehen und nur so viel Strom erzeugen, wie es selbst verbraucht, aber eine Verbindung zum Netz halten die Experten für die sichere Variante. Greenpeace-Mann Smital: "Dass die Reaktoren wieder am Netz sind, bringt erstmal Entspannung."

Das Kraftwerk wird von ukrainischem Personal betrieben, das aber von den russischen Besatzern unter Druck gesetzt werde, wie Energoatom beklagte. Nach seinen Angaben läuft das AKW „mit dem Risiko, Radioaktivitäts- und Feuerschutz-Standards zu verletzen“.

Selenskyj bekräftigte seine Forderung nach einem baldigen Kontrolle durch Experten der internationalen Atomenergiebehörde IAEA. Bei einer Kernschmelze hängt alles von der Windrichtung ab: Die radioaktive Wolke kann Richtung Russland ziehen - oder Richtung Westeuropa.

