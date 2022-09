Vor Schweden-Wahl: Thunberg fordert mehr Einsatz fürs Klima

Fr., 09.09.2022, 16.24 Uhr

Kurz vor den Parlamentswahlen in Schweden am kommenden Sonntag hat die Klima-Aktivistin Greta Thunberg gemeinsam mit Mitstreitern für eine bessere Klimapolitik in dem Land protestiert. Das Thema kam im Wahlkampf kaum vor.

Video: Politik, Umwelt, Wissenschaft, Technik, Forschung, Krise, Krieg, Konflikt